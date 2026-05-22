Il capolavoro di Sergio Corbucci, “Django”, torna nelle sale cinematografiche italiane dal 16 giugno. Questa riproposizione celebra il sessantesimo anniversario dall'uscita del film, presentando una versione completamente restaurata in 4K. Considerato un pilastro del cinema italiano e un'icona internazionale del genere western, il film è distribuito da CG Entertainment in collaborazione con Lumière & Co. e Cinemaundici, grazie a Surf Film. Il restauro, curato dalla Fondazione Cineteca di Bologna e Surf Film, ha comportato la scansione in 4K del negativo originale della pellicola e del suono italiano.

I lavori, completati presso L’Immagine Ritrovata nel 2018, riportano il film al suo splendore originale, permettendo di apprezzare i dettagli della fotografia e l'ambientazione scenica del suo set fangoso. L'iniziativa offre alle nuove generazioni l'opportunità di scoprire un'opera che ha profondamente influenzato l'immaginario collettivo e il cinema globale.

Protagonista di “Django” è Franco Nero, in uno dei suoi ruoli più memorabili. L'attore veste i panni di un enigmatico anti-eroe, vestito di nero e con una bara dal contenuto misterioso. Django giunge in un paese di frontiera tra Stati Uniti e Messico, devastato da violenze, dove due fazioni si scontrano: una guidata dal maggiore Jackson, un fanatico razzista, e l'altra dal rivoluzionario Rodriguez.

L'obiettivo di Django è una spietata vendetta, le cui motivazioni rimangono oscure persino alla donna che lo accompagna, Maria, interpretata da Loredana Nusciak.

All'epoca della sua uscita, nel 1966, “Django” suscitò scandalo, rivoluzionando il western italiano. La sua crudezza, il realismo sporco e l'ambiguità morale definirono la parabola del suo protagonista, lasciando un segno indelebile su registi e spettatori. Il film è una potente parabola politica e visiva che ancora oggi risuona con forza rinnovata.

Il Valore Artistico e la Colonna Sonora

La potenza visiva di “Django” si esprime non solo nella regia di Corbucci e nell'interpretazione di Nero, ma anche nella sua celebre colonna sonora.

Firmata dal premio Oscar Luis Bacalov, con la partecipazione di Franco Migliacci e interpretata da Rocky Roberts, la musica è divenuta negli anni un simbolo dell'intera opera. Essa racchiude elementi di pathos e suggestione che caratterizzano il film, contribuendo alla sua forza evocativa.

L'importanza di “Django” si misura nella sua capacità di reinventare i codici di un genere, introducendo temi politici e riflessioni sulla violenza. A distanza di sei decenni, il film continua a essere oggetto di studio e passione nei circuiti del cinema internazionale, come dimostrano proiezioni speciali e restauri. È ricordato per la cifra autoriale di Corbucci e per il ruolo di Franco Nero, che in “Django” trovò consacrazione internazionale.

Contesto e Influenza Cinematografica

“Django” fu realizzato nel 1966, un periodo di grande fermento per la produzione italiana di western, noti come “spaghetti western”. La pellicola fu girata nei dintorni di Roma, spesso in condizioni ambientali complesse per accentuare l'effetto realistico e crudo. La sua distribuzione internazionale fu significativa, con notevole successo in Europa. Negli anni, “Django” ha ispirato numerosi sequel non ufficiali e omaggi, tra cui il più recente “Django Unchained” di Quentin Tarantino, che ha dichiarato di essersi ispirato allo stile e alle tematiche di Corbucci.

Nel corso dei decenni, “Django” è stato restaurato e riproposto in diversi festival internazionali, contribuendo a ridefinire il ruolo del cinema italiano nell'immaginario popolare del Novecento.

Il suo ritorno nelle sale italiane rappresenta un importante atto di valorizzazione del patrimonio cinematografico nazionale, reso possibile dal lavoro congiunto di enti pubblici e privati. Con il restauro in 4K, le nuove generazioni possono oggi riscoprire un film che rimane, a sessant'anni dalla sua realizzazione, una pietra miliare della cultura cinematografica.