Il docufilm “Valter Scavolini – La vita come grande impresa” narra la vicenda personale e imprenditoriale di Valter Scavolini, Cavaliere del Lavoro e fondatore di una delle più note aziende italiane di arredo e design. Diretto dal pesarese Mattia Zanca, con sceneggiatura propria e di Luca Masia, e prodotto da 7Verticale, il film avrà la sua anteprima nazionale il 27 maggio alle ore 20 al Cinema Adriano di Roma. Il ritratto offerto va oltre il mero resoconto industriale, proponendo un racconto intimo e generazionale che esplora memoria privata, identità territoriale, sport, comunicazione e cultura popolare italiana.

Il docufilm si propone come “un racconto corale sull’Italia del dopoguerra”, una riflessione sul Made in Italy e una testimonianza sul valore della memoria familiare e del dialogo tra generazioni.

La narrazione si avvale di materiali d’archivio, testimonianze e una linea poetica che guida lo spettatore nella storia di un uomo partito dalle campagne marchigiane del dopoguerra per fondare un simbolo del Made in Italy. Una presenza emotiva e simbolica è quella di Francesco Badei, undicenne pesarese al suo debutto cinematografico. Al racconto di Valter Scavolini si uniscono volti noti come Lorella Cuccarini, testimonial storica del marchio per diciassette anni; Renzo Rosso, fondatore di Diesel; e Sergio Scariolo, cresciuto nella realtà Scavolini Basket prima della sua carriera internazionale.

Il film offre così uno sguardo collettivo che riconnette impresa, immaginario collettivo e le trasformazioni dell’Italia contemporanea.

L'evoluzione di Scavolini: da laboratorio artigianale a modello industriale

L’azienda Scavolini nacque a Pesaro nel 1961 come piccolo laboratorio artigianale di cucine componibili, fondato dai fratelli Valter ed Elvino Scavolini. In pochi anni, l’impresa passò a una dimensione industriale, consolidando la rete distributiva e adottando tecnologie innovative negli anni Settanta. Nel 1975, l’azienda lanciò la sua prima campagna pubblicitaria nazionale e avviò la sponsorizzazione di una promettente squadra di basket pesarese. Negli anni Ottanta, divenne leader del mercato nazionale, conquistando la reputazione di “la cucina più amata dagli italiani”, anche grazie alla pubblicità e alla creazione della Fondazione Scavolini.

Negli anni Novanta, l’azienda perfezionò i processi produttivi e commerciali, acquisì Ernestomeda e diede vita al Gruppo Scavolini, ottenendo nel 1996 la certificazione UNI EN ISO 9001. Il nuovo millennio segnò l’espansione all’estero, l’adozione di certificazioni ambientali e lo sviluppo di sistemi innovativi come Utility System (2001) e BOXLIFE (2020). La celebrazione dei sessanta anni nel 2021 portò alla pubblicazione della monografia “Valter Scavolini. La vita come grande impresa” (Mondadori Electa), a uno spot incentrato sulle persone e al rafforzamento della sostenibilità certificata. L’azienda ricevette il riconoscimento di Marchio Storico nel 2023 e divenne partner ufficiale di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024.

Radici territoriali e l'eccellenza del design Made in Italy

Fin dagli esordi, Valter Scavolini mantenne un forte legame con il territorio di Pesaro e delle Marche, un attaccamento che lo portò a essere insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro. L’azienda privilegiò sempre collaborazioni con designer qualificati, tra cui Giorgetto Giugiaro (curatore di una prefazione nella monografia del 2021) e, dagli anni Duemila, studi internazionali come Nendo, Diesel Creative Team, Karim Rashid, Rainlight Studio e Fabio Novembre. L’introduzione di nuove categorie merceologiche – come il bagno (2012), la zona giorno (2015) e le cabine armadio (2019) – rifletté una strategia aziendale orientata alla totalità dell’arredamento domestico. La sponsorizzazione sportiva, in particolare della società Victoria Libertas Pesaro (poi Scavolini Pesaro), consolidò ulteriormente la notorietà del marchio nel tessuto sociale locale.