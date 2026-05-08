Un attesissimo documentario evento dedicato agli Oasis, la leggendaria band britannica, farà il suo debutto in alcune sale Imax e in cinema selezionati a livello globale a partire dall’11 settembre. Successivamente, il film sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming Disney+ entro la fine dell’anno. Questo progetto cinematografico, ancora senza titolo ufficiale, è stato concepito dallo sceneggiatore, produttore e regista Steven Knight, celebre per opere come Peaky Blinders e A Thousand Blows, e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace.

Il film promette di essere un'immersione profonda nel mondo della band, focalizzandosi sul loro trionfale tour di reunion.

Il ritorno degli Oasis: un tour di reunion e interviste esclusive

Il cuore del documentario è il “Oasis Live ’25”, un tour di reunion che si preannuncia come uno dei ritorni più significativi e attesi nel panorama del rock internazionale. La pellicola offrirà uno sguardo privilegiato attraverso riprese inedite di prove, momenti di backstage e le esibizioni sul palco. Un elemento di spicco sarà la presenza delle prime interviste congiunte di Liam Gallagher e Noel Gallagher in oltre venticinque anni, un evento che da solo cattura l'attenzione dei fan e aggiunge un valore storico al progetto.

Grazie a un accesso senza precedenti e a materiale esclusivo, il film si propone di esplorare l'impatto emotivo e il fenomeno culturale globale generato dalla musica degli Oasis, analizzando il suo significato profondo per generazioni diverse di appassionati in ogni angolo del mondo.

La produzione e il team creativo dietro il documentario

La realizzazione di questo ambizioso progetto è curata da Magna Studios, con la presentazione di Sony Music Vision in collaborazione con Sony Music Entertainment UK. Il team di produzione include Sam Bridger e Guy Heeley, affiancati da un gruppo di produttori esecutivi di alto profilo: Kate Shepherd, Marisa Clifford, Tom Mackay, Krista Wegener, Isabel Davis e Tim O’Shea.

La qualità tecnica è garantita da professionisti esperti come i sound mixer James Mather e Tarn Willers, e il direttore della fotografia Haris Zambarloukos, nomi che assicurano un'esperienza visiva e sonora di alto livello. Ulteriori dettagli sulla programmazione e sulla distribuzione saranno resi noti prossimamente.

L'impatto culturale e la distribuzione su Disney+

Steven Knight ha espresso il desiderio di raccontare non solo la storia della band, ma anche quella dei fan, le cui vite sono state profondamente influenzate dalla loro musica e dal loro percorso artistico. Eric Schrier di Disney ha descritto il film come “una storia intima sulla riconciliazione, il potere della musica e l’influenza duratura degli Oasis”, evidenziando l'approccio narrativo che va oltre la semplice cronaca per addentrarsi nelle dinamiche umane e nell'eredità artistica.

La scelta di Disney+ come piattaforma esclusiva per la distribuzione streaming internazionale sottolinea l'importanza dell'evento. Disney+, nota per la sua vasta offerta di contenuti originali e di qualità, si conferma un punto di riferimento per eventi culturali e musicali di risonanza globale, offrendo al documentario sugli Oasis una vetrina di ampia portata per raggiungere un pubblico vastissimo dopo il passaggio nelle sale cinematografiche.