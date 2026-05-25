A Torre del Greco, l'edizione 2026 della Festa dei Quattro Altari ha preso ufficialmente il via grazie all'impegno di dodici scuole cittadine e dei ragazzi del centro riabilitativo Dimensione Azzurra. L'apertura è avvenuta con il tradizionale appuntamento “Aspettando la festa dei quattro altari”, una manifestazione che ha visto protagonisti studenti e docenti degli istituti locali. L'evento principale, in programma dal 12 al 14 giugno, si conferma un momento di grande rilevanza per la comunità torrese.

Quest'anno, il palco è stato allestito negli spazi esterni del museo virtuale del corallo Macü, situato in via Circumvallazione, offrendo una nuova e suggestiva cornice agli spettacoli e alle performance artistiche delle scuole.

L'inaugurazione della rassegna è stata animata dai tamburi e dagli sbandieratori dell'istituto comprensivo Sauro‑Morelli, che hanno saputo evocare i suoni e i colori tipici della festa, attraversando il corridoio centrale tra le sedute fino a ridosso del palco. I saluti istituzionali sono stati portati dal vicesindaco Michele Polese e dall'assessore alla pubblica istruzione, Mariateresa Sorrentino.

Le performance artistiche e il coinvolgimento delle scuole

Sotto la guida del presentatore Salvatore Perillo, le scuole si sono alternate sul palco con progetti e spettacoli incentrati su temi di grande attualità e valore, quali la solidarietà, la fede, la pace e l'identità culturale del territorio.

Tra le esibizioni più apprezzate, gli studenti della Giampietro‑Romano hanno presentato “CostruiAmo 4 altari sonori”. A seguire, la Mazza‑Colamarino ha proposto “Canto...libero”, mentre la Falcone‑Scauda ha incantato il pubblico con “Sulle tracce dell’amore: rispondo, ricevo, condivido” e “...E lo riconobbero allo spezzar del pane”. L'istituto Angioletti ha emozionato con “I custodi di Partenope” e “Uniti si può”, e il liceo De Bottis ha offerto una riflessione con “Chi nun vuleva sentere, l'humanitas adda sentì”.

Il ricco programma ha incluso anche “Un mondo meraviglioso col desiderio di pace interiore per tutti” della Sauro‑Morelli, la suggestiva “Lauda Sion” della Leopardi, e “Sorgente di talento: il cantiere dell’amore e della speranza” della De Nicola‑Sasso.

La Don Bosco‑D’Assisi ha presentato “Torre attraverso Raimir”, l'istituto Pantaleo ha esplorato “La scoperta dell’amore in tutte le sue manifestazioni”, e la Don Lorenzo Milani ha partecipato con “I Care” e “Si sale solo insieme”. Non sono mancati gli interventi dell'istituto Degni con “Dimostri...amo” e la toccante performance “Il dono” del centro Dimensione Azzurra, che ha arricchito ulteriormente la varietà degli spettacoli.

La Festa dei Quattro Altari: un patrimonio di tradizione e comunità

La Festa dei Quattro Altari si conferma una ricorrenza storica di profondo valore, che ogni anno anima le vie di Torre del Greco con la sua inconfondibile atmosfera di cultura, tradizione e arte. Il fulcro visivo e spirituale della manifestazione è la realizzazione di altari artistici, vere e proprie opere d'arte effimere, allestiti con meticolosa cura lungo le principali strade cittadine.

Questi allestimenti non sono solo espressioni di fede, ma anche testimonianze vivide della creatività e dell'ingegno della comunità torrese.

La celebrazione è arricchita da momenti di preghiera collettiva, suggestive esibizioni musicali che risuonano per le vie e un ampio coinvolgimento della popolazione, che partecipa attivamente a ogni fase dell'evento. L'edizione 2026 ribadisce il ruolo centrale che questa festa detiene nella vita culturale di Torre del Greco, fungendo da catalizzatore per la partecipazione attiva di scuole e associazioni locali. L'evento si configura come un'importante occasione di aggregazione e di riscoperta delle radici storiche della città, invitando residenti e visitatori a un percorso condiviso di memoria e identità collettiva, che celebra il passato e guarda al futuro.