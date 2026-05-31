Ha preso il via la quinta edizione del Festival del cinema italiano di Parigi, Dolcevita-sur-Seine, con la presentazione ufficiale del programma avvenuta il 30 maggio nel municipio del 5° arrondissement. L'inaugurazione della rassegna è fissata per la sera del 2 luglio alle Arènes de Lutèce, dove si terrà un omaggio a Claudia Cardinale, grande protagonista del cinema internazionale, attraverso la proiezione all'aperto di “C’era una volta il West” di Sergio Leone.

L'evento proseguirà fino al 7 luglio, offrendo circa venti proiezioni che spaziano dai grandi classici alle anteprime assolute.

Tra queste ultime spicca “Tre Ciotole” di Isabel Coixet, interpretato da Alba Rohrwacher. Il festival, organizzato dall’Associazione Palatine, si svolge principalmente nelle storiche Arènes de Lutèce, un anfiteatro romano riconvertito in arena cinematografica a cielo aperto, ma coinvolge anche altri spazi simbolo del quartiere.

Un programma tra cinema, teatro e fotografia

La ricchezza del programma di Dolcevita-sur-Seine non si limita alle proiezioni cinematografiche. Include anche spettacoli teatrali, con la presenza della compagnia Piero Gabrielli, e una mostra fotografica, frutto della collaborazione con la Cineteca Nazionale. Queste iniziative ampliano l'offerta culturale del festival, esplorando diverse espressioni artistiche legate al mondo del cinema.

Una delle novità di questa edizione è rappresentata da “ETERNA!”, una retrospettiva creata insieme a Cinecittà e dedicata a Roma come fulcro del cinema italiano. Questo ciclo presenta sette proiezioni in versione restaurata, che narrano la capitale attraverso le sue molteplici sfaccettature: dalla Roma popolare a quella spirituale, mondana, istrionica e persino oscura. Tra i titoli selezionati figurano “La fortuna di essere donna” di Alessandro Blasetti, con Sophia Loren e Marcello Mastroianni (presentato in anteprima nella sua versione restaurata), “Ladri di biciclette” di Vittorio De Sica e “Il mattatore” di Dino Risi.

Cinecittà main partner e il gemellaggio Roma-Parigi

Quest’anno Cinecittà assume un ruolo centrale come main partner del festival, contribuendo con le sue competenze e risorse alla valorizzazione del patrimonio cinematografico italiano all’estero.

L’edizione 2026 celebra inoltre il settantesimo anniversario del gemellaggio tra Roma e Parigi, un evento simbolico che evidenzia la lunga storia di scambi culturali, artistici e cinematografici tra le due capitali. Il festival si propone così come espressione di questa storica collaborazione, presentando opere che riflettono le diverse anime della cultura italiana.

L’ambientazione suggestiva delle Arènes de Lutèce, una delle più antiche testimonianze della Parigi romana, amplifica l'esperienza della rassegna. Il Festival Dolcevita-sur-Seine si conferma così un appuntamento di rilievo per la diffusione del cinema italiano in Francia e per il dialogo culturale tra due città simbolo dell’Europa.