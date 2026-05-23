Il prestigioso Premio per il miglior attore, conferito dalla giuria presieduta dal celebre regista Park Chan-wook, è stato assegnato ex aequo a Emmanuel Macchia e Valentin Campagne. Questo importante riconoscimento è giunto nell'ambito della 79ª edizione del Festival di Cannes, uno degli eventi cinematografici più attesi e seguiti a livello globale. I due talentuosi interpreti sono i protagonisti indiscussi del film 'Coward', opera diretta dal visionario regista Lukas Dhont. La doppia premiazione sottolinea un momento saliente e particolarmente significativo della celebre rassegna cinematografica che, come ogni anno, anima la suggestiva Croisette.

La giuria internazionale del Festival di Cannes, un collegio di stimati professionisti del settore presieduto dal regista sudcoreano Park Chan-wook, ha evidenziato con particolare enfasi l'intensità e la profondità delle interpretazioni offerte da Macchia e Campagne. Questa insolita ma meritata doppia premiazione celebra l'eccezionale alchimia scenica e la notevole forza emotiva che i due attori hanno saputo infondere nel film di Dhont. Il regista, già apprezzato per la sua maestria narrativa, ha dimostrato ancora una volta una profonda attenzione ai temi sociali. La decisione di premiare entrambi gli interpreti ex aequo simboleggia un chiaro riconoscimento alla loro collaborazione interpretativa, elemento cardine della pellicola 'Coward', presentata con successo in concorso.

Il prestigio del Festival di Cannes e la sua giuria internazionale

Il Festival di Cannes si conferma, edizione dopo edizione, come uno degli appuntamenti più prestigiosi e influenti nel panorama cinematografico globale. Fondato nel lontano 1946 e giunto quest'anno alla sua settantanovesima edizione, l'evento attira annualmente una vasta schiera di registi, attori e professionisti dell'industria cinematografica provenienti da ogni angolo del mondo. La rassegna offre una vetrina d'eccellenza, indispensabile per le migliori produzioni e le più significative interpretazioni a livello internazionale.

La giuria incaricata di assegnare i premi principali è composta da personalità di spicco del settore, selezionate per la loro comprovata esperienza e competenza.

Il loro compito è valutare le opere in concorso basandosi su rigorosi criteri di qualità artistica e originalità. In questa specifica edizione, la presidenza della giuria è stata affidata al rinomato Park Chan-wook. La scelta di includere opere come 'Coward' nella selezione ufficiale testimonia il costante impegno del festival nel promuovere e valorizzare i nuovi linguaggi espressivi e i giovani talenti emergenti nel mondo del cinema.

Lukas Dhont: un autore di rilievo e il successo di 'Coward' a Cannes

Il regista Lukas Dhont, già acclamato per il successo del suo precedente lavoro, 'Girl', si conferma con 'Coward' come uno degli autori più sensibili e attenti all'esplorazione delle sfumature dei sentimenti e delle complesse relazioni umane.

La pellicola, arricchita dalle straordinarie interpretazioni di Emmanuel Macchia e Valentin Campagne, ha saputo catturare l'attenzione della critica internazionale e ha profondamente impressionato la giuria, in particolare per la profondità psicologica dei suoi personaggi.

L'edizione 2026 del Festival di Cannes (riferimento all'anno in cui si è svolta la 79ª edizione, come indicato nel testo originale) riafferma la sua centralità come piattaforma essenziale per il riconoscimento di autori e interpreti capaci di forgiare narrazioni innovative e coinvolgenti. Il premio assegnato a Macchia e Campagne celebra la loro sinergia artistica e la sensibilità recitativa, che li ha resi artefici di una delle prove attoriali più intense e memorabili di tutta la competizione.