Il celebre rapper canadese Drake ha sorpreso il mondo della musica con il lancio simultaneo di ben tre nuovi album nella notte tra il 14 e il 15 maggio. I dischi, intitolati Iceman, Habibti e Maid of Honour, rappresentano un’operazione senza precedenti nella sua carriera, offrendo ai fan un totale di 43 tracce inedite e 149 minuti di musica. In particolare, Iceman segna il suo nono lavoro da solista, un progetto atteso da tempo che si arricchisce ora di due ulteriori pubblicazioni.

Per questa ambiziosa iniziativa, Drake ha coinvolto un’impressionante schiera di collaboratori di spicco.

Tra gli artisti che hanno prestato la loro voce figurano nomi del calibro di Future, 21 Savage e Central Cee, affiancati da Molly Santana, Sexyy Red e Loe Shimmy. La produzione musicale è stata curata da talenti come Ovrkast, Riot, Boi-1da e DJ Frisco954, garantendo un sound variegato e innovativo. Il lancio è stato anticipato da una meticolosa campagna promozionale, inclusi quattro livestream su YouTube dove sono stati svelati diversi videoclip, molti dei quali girati nell’iconica città di Toronto. Questi video hanno visto la partecipazione di figure note come Shane Gillis, DJ Akademiks e il figlio dell’artista, Adonis.

Un lancio spettacolare: tra arte urbana e mistero

L'attesa per l’album Iceman era stata sapientemente alimentata nei mesi precedenti l’uscita.

Ad aprile, a Toronto, è apparsa una scultura di ghiaccio alta sette metri, un’installazione artistica direttamente collegata al lancio del disco. Questa imponente opera celava al suo interno la data ufficiale di pubblicazione, trasformando la promozione in una vera e propria caccia al tesoro urbana. Numerosi fan si sono dedicati con martelli e picconi nel tentativo di svelare il segreto, un entusiasmo che ha portato al danneggiamento della scultura e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’ingegnosa strategia promozionale si è conclusa con l’assegnazione di un premio di 50.000 dollari al fortunato fan che è riuscito a scoprire la data di rilascio, amplificando ulteriormente l’interesse mediatico.

Anche le copertine degli album hanno catturato l’attenzione. Quella di Maid of Honour presenta un’immagine della madre di Drake da giovane, un chiaro omaggio alle sue radici personali. La copertina di Iceman, invece, raffigura una mano adornata da un guanto di paillettes, un’evidente citazione a Michael Jackson che sottolinea il legame dell’artista con l’iconografia pop internazionale. Questi dettagli visivi rafforzano la narrazione dietro i progetti, connettendo la sfera privata dell’artista alla cultura globale.

Dettagli e collaborazioni dei nuovi album

I tre nuovi lavori discografici offrono una ricca varietà di stili e influenze, grazie alle numerose collaborazioni. Iceman si compone di 18 brani, tra cui spiccano “Make Them Cry”, “Ran To Atlanta” con Future e Molly Santana, e “B’s On The Table” che vede la partecipazione di 21 Savage.

L’album Maid of Honour include 14 tracce, con featuring notevoli come quelli di Sexyy Red e Central Cee. Infine, Habibti presenta 11 pezzi, arricchiti dalle collaborazioni di artisti quali PARTYNEXTDOOR e Qendresa.

Questa triplice uscita rappresenta una delle operazioni discografiche più audaci e significative degli ultimi anni, segnando un punto di svolta nella già brillante carriera di Drake, che segue il successo di “For All the Dogs” del 2023. La scelta di concentrare un così elevato numero di featuring e di lanciare contemporaneamente tre distinti album dimostra la volontà dell’artista di esplorare nuove strategie sia a livello musicale che promozionale, consolidando ulteriormente la sua posizione di primo piano nell’industria musicale internazionale.