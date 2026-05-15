Con una mossa senza precedenti, Drake ha sorpreso il mondo della musica nella notte tra il 14 e il 15 maggio 2026, pubblicando simultaneamente tre nuovi album: Iceman, Habibti e Maid of Honour. Il rapper canadese ha così offerto ai suoi fan un totale di 43 nuove canzoni, per ben 149 minuti di musica. Questo monumentale progetto segna il nono, decimo e undicesimo disco da solista dell'artista, consolidando la sua reputazione di innovatore nella scena musicale internazionale.

L'album Iceman era particolarmente atteso dal 2023, anno dell'ultima pubblicazione di Drake, "For All the Dogs".

La trilogia vanta numerose collaborazioni di spicco, tra cui Future, 21 Savage, Central Cee, Molly Santana, Stunna Sandy, Sexyy Red, Popcaan, Iconic Savvy, Loe Shimmy e PARTYNEXTDOOR, arricchendo ulteriormente il valore artistico e la diversità sonora del progetto.

L'attesa per questa release è stata alimentata da un'intensa campagna mediatica. Già dal 2025, quattro livestream su YouTube hanno preparato il terreno, culminando nell'aprile 2026 con un evento unico a Toronto. Qui, una scultura di ghiaccio alta sette metri celava la data di uscita degli album. I fan, armati di martelli e picconi, hanno partecipato attivamente allo "scavo" del blocco, e chi ha scoperto la data del 15 maggio ha ricevuto un premio di 50.000 dollari, un'iniziativa che ha rafforzato il legame diretto tra l'artista e il suo pubblico.

La trilogia disponibile con contenuti visivi esclusivi

Il lancio simultaneo ha immediatamente reso disponibili tutte le 43 tracce sulle principali piattaforme di ascolto digitale, tra cui Spotify e Apple Music. Ogni album è arricchito da specifici materiali visivi: video musicali per ogni brano sono stati presentati in anteprima durante una livestream su YouTube, poche ore prima dell'uscita ufficiale. Tra le figure che compaiono in questi video figurano il rapper Molly Santana, Future, DJ Akademiks e il comico BenDaDonnn, aggiungendo un ulteriore livello di coinvolgimento multimediale.

Drake: innovazione e impatto nel panorama musicale

Nato a Toronto nel 1986, Drake si è affermato dal 2010 come una delle figure più influenti nel panorama rap e R&B internazionale, distinguendosi non solo per la sua musica ma anche per le sue strategie di comunicazione innovative.

L'evento della scultura di ghiaccio a Toronto è un esempio lampante di come l'artista sappia trasformare un lancio discografico in un'esperienza partecipativa, consolidando il rapporto con i suoi fan.

Questo triplo progetto rappresenta un'ulteriore tappa nell'evoluzione stilistica di Drake, che ha sempre saputo ridefinire i confini tra rap, trap e sonorità melodiche. Con questa uscita inedita per quantità e modalità distributive, che vede la partecipazione di nomi affermati e talenti emergenti, Drake non solo aggiunge un capitolo significativo alla sua prolifica carriera, ma lancia anche un segnale forte all'industria musicale, confermando la sua centralità e la sua capacità di dettare nuove tendenze.