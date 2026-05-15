La pluripremiata Dua Lipa, vincitrice di tre Grammy e sette Brit Award, ha annunciato l'imminente uscita di «Dua Lipa – Live From Mexico», un progetto che comprende un album live e un film-concerto. Questa iniziativa documenta i tre concerti sold out tenuti dall'artista all'Estadio GNP Seguros di Città del Messico, tappe conclusive del suo acclamato Radical Optimism Tour.

Il film-concerto farà il suo debutto il 21 maggio alle ore 19 italiane sul canale YouTube ufficiale di Dua Lipa. L'album live sarà invece disponibile sulle piattaforme di streaming dal 22 maggio, mentre il formato fisico arriverà nei negozi il 5 giugno, distribuito da Warner Records.

Tra le tracce già disponibili spicca «End Of An Era (Live From Mexico)». Il progetto include anche un'emozionante collaborazione con Fher Olvera, membro della storica band messicana Maná, con cui Lipa ha eseguito la celebre cover di «Oye Mi Amor». Un tratto distintivo del tour è stata l'abitudine dell'artista di omaggiare le città ospitanti interpretando brani in nove lingue diverse, rafforzando il legame con il suo pubblico internazionale.

Il successo del Radical Optimism Tour

Il Radical Optimism Tour ha rappresentato un'impresa globale, con 92 concerti in cinque continenti e oltre 1,75 milioni di biglietti venduti, inclusi due show sold out al Wembley Stadium di Londra. La cantante ha espresso il suo profondo legame con i fan, dichiarando: «Questo tour è stata l'esperienza più bella e soddisfacente della mia carriera finora.

Avete costruito qualcosa che va oltre uno spettacolo. Avete formato una famiglia e lo sento ogni sera». La tournée, iniziata dopo il lancio del suo terzo album, Radical Optimism, nel maggio 2024, ha consolidato la presenza di Dua Lipa sulla scena musicale mondiale, anche grazie alla sua capacità di interagire culturalmente con le diverse platee.

I concerti a Città del Messico, ora immortalati in questo nuovo progetto, simboleggiano la chiusura di un ciclo artistico significativo. L'interazione con pubblici e contesti culturali diversi, culminata nel duetto con Fher Olvera, evidenzia l'attenzione di Lipa per le tradizioni locali e la sua volontà di creare esperienze condivise con i fan di ogni paese.

Un progetto che celebra un percorso artistico

Questo film-concerto e album live rappresentano una tappa fondamentale nella carriera di Dua Lipa. Essi offrono ai fan di tutto il mondo l'opportunità di rivivere le performance più significative e testimoniano la strategia dell'artista di documentare i momenti salienti delle sue tournée. Il progetto riflette inoltre il solido rapporto che Lipa ha saputo costruire negli ultimi anni con le platee latinoamericane e la sua costante crescita nel panorama del pop globale.

In un contesto diverso, la cantante è stata recentemente coinvolta in una causa giudiziaria contro un marchio di elettronica, accusato di aver utilizzato la sua immagine sui packaging di televisori senza autorizzazione. Lipa ha ribadito l'importanza della gestione della propria immagine artistica come elemento centrale della sua identità professionale e del rispetto verso il pubblico.