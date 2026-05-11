La popstar britannica Dua Lipa ha avviato un'azione legale contro Samsung, chiedendo un risarcimento di almeno 15 milioni di dollari (circa 11 milioni di sterline, 20,6 milioni di dollari australiani). L'accusa è che il colosso dell'elettronica abbia utilizzato la sua immagine per promuovere e vendere televisori senza il suo consenso o un adeguato compenso finanziario.

Secondo la denuncia depositata venerdì presso una corte distrettuale statunitense in California, Samsung avrebbe iniziato a impiegare un'immagine di Lipa, raffigurata sullo schermo di un televisore, stampata sulle confezioni di cartone di una “porzione significativa” dei suoi apparecchi venduti negli Stati Uniti lo scorso anno.

La cantante, 30 anni, sarebbe venuta a conoscenza di tale utilizzo nel giugno 2025 e avrebbe immediatamente chiesto all'azienda di interrompere la pratica. Tuttavia, Samsung avrebbe mostrato un atteggiamento “sprezzante e indifferente” e “ripetutamente rifiutato” di conformarsi.

L'atto di citazione sottolinea che “il volto di Ms. Lipa è stato utilizzato in modo evidente per una campagna di marketing di massa per un prodotto di consumo senza la sua conoscenza, senza considerazione e senza che lei avesse alcuna voce in capitolo, controllo o contributo”. La denuncia aggiunge: “Ms. Lipa non ha concesso e non avrebbe concesso questo utilizzo”. La fotografia in questione, di cui Lipa detiene il copyright, è stata scattata nel backstage prima di un'esibizione all'Austin City Limits festival nel 2024.

Le accuse e l'impatto sull'immagine dell'artista

Le pretese legali di Dua Lipa includono violazione del copyright, violazione della legge californiana sul diritto di pubblicità, una rivendicazione federale ai sensi del Lanham Act e violazioni del trademark. La causa sostiene che Samsung abbia tratto un beneficio finanziario dall'aver dato l'impressione di un'approvazione da parte dell'artista, citando commenti di fan condivisi sui social media. Tra questi: “Comprerei quella TV solo perché c'è Dua Lipa sopra”, e “Non avevo nemmeno intenzione di comprare una TV, ma ho visto la scatola e ho deciso di prenderla”.

La denuncia evidenzia come Dua Lipa sia sempre stata “altamente selettiva” nelle sue sponsorizzazioni di prodotti, avendo stretto accordi con marchi di prestigio come Apple, Porsche, Versace, Bulgari e Nespresso.

Il comportamento di Samsung, si legge nell'atto, “si fa beffe del suo duro lavoro nel creare un brand di successo e l'ha privata della capacità di controllare e monetizzare i suoi beni”.

L'artista chiede un'ingiunzione permanente contro Samsung e “non meno di 15 milioni di dollari” di danni effettivi, oltre a danni punitivi e spese legali. Al momento, Samsung non ha ancora risposto alle richieste di commento.