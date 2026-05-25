Michele Rech, universalmente noto come Zerocalcare, fa il suo atteso ritorno su Netflix con la serie animata ‘Due spicci’. Questa nuova produzione conclude una fortunata trilogia, iniziata con ‘Strappare lungo i bordi’ e proseguita con ‘Questo mondo non mi renderà cattivo’. La serie, interamente scritta e diretta dall'autore romano, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming dal 27 maggio 2026. Al centro della narrazione, i protagonisti Zero e il suo inseparabile amico Cinghiale si trovano a gestire un piccolo locale, affrontando significative difficoltà economiche, tensioni personali e l'inatteso ritorno di una figura dal passato.

Immancabile, la voce narrante della coscienza di Zero, l’Armadillo, è nuovamente affidata all’interpretazione di Valerio Mastandrea.

“Due spicci”: tra crisi esistenziale e le sfide dell'età adulta

La trama di ‘Due spicci’ si configura come uno specchio profondo del momento di vita attuale di Zerocalcare, caratterizzato da una crisi non risolta e dal peso dell’età adulta. L’autore, con la sua consueta schiettezza, racconta senza filtri le aspettative disattese e il diffuso senso di inadeguatezza che accomuna una vasta fetta del suo pubblico. Attraverso le vicende dei suoi personaggi, Zerocalcare ambisce a instaurare un dialogo onesto e autentico con gli spettatori, offrendo uno sguardo sincero sulle difficoltà quotidiane e sulle complesse responsabilità dell’età adulta.

Il racconto si dipana tra dinamiche personali intricate e l’emergere di responsabilità inattese, con l’intento di far sentire meno soli coloro che si riconoscono nelle sue storie.

Coerenza artistica e il rapporto con Netflix: una sfida vinta

In occasione di questa nuova uscita, Zerocalcare ha affrontato apertamente il tema della sua collaborazione con una realtà globale come Netflix. Pur riconoscendo le iniziali contraddizioni tra la sua intrinseca coerenza artistica e l’impegno con una piattaforma di tale portata, il fumettista ha sottolineato di aver stabilito sin da subito chiari paletti. Questi limiti gli hanno permesso di mantenere un ferreo controllo sui contenuti, garantendo l’integrità del suo messaggio.

Fino a questo momento, l’autore dichiara di essere riuscito a preservare la propria visione, senza dover scendere a compromessi sostanziali. Riflettendo sulla sua popolarità, Zerocalcare ammette che l’essere sotto i riflettori comporta indubbie difficoltà, ma riconosce al contempo gli aspetti positivi di tale visibilità. Guardando al futuro, l’artista esprime la volontà di prendersi un periodo di riflessione per valutare la compatibilità tra la sua vita e il percorso professionale intrapreso, suggerendo che ‘Due spicci’ non è solo la conclusione di una trilogia, ma anche la simbolica chiusura di un ciclo personale e creativo.