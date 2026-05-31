A Pescara, Dylan Dog ha celebrato i suoi quarant'anni nell'ambito di Cartoons on the Bay. La mostra "Quarant’anni di sogni e incubi con Dylan Dog", realizzata con Sergio Bonelli Editore, ha animato corso Umberto I, attirando lettori storici e nuove generazioni verso l'indagatore dell'incubo creato da Tiziano Sclavi nel 1986.

Barbara Baraldi, attuale curatrice della serie e sceneggiatrice, ha descritto la gestione di Dylan Dog come un'avventura da far tremare i polsi, un vero "incubo". Ha evidenziato come la paura sia il mestiere di Dylan e di chi lo cura, affermando che "aiuta a elaborare le paure.

È l’emozione più antica di tutte e ci ha tenuto al mondo fino adesso".

L'esposizione pescarese ha portato l'universo dylaniato in piazza, con grandi illustrazioni e pannelli dedicati ai personaggi amati della saga. Baraldi ha sottolineato che il segreto di Dylan risiede nell'elaborazione delle paure moderne attraverso metafora e allegoria. "Dylan Dog parla attraverso la metafora, l’allegoria, e ci aiuta davvero a trattare tutto quello che è paura e a guarire. Abbiamo parlato di depressione, di Alzheimer e anche delle difficoltà dei caregiver, di guerra senza nominare mai la guerra".

Sperimentazione e modernità del fumetto

La storia di Dylan Dog è da sempre legata alla sperimentazione, una caratteristica che ha talvolta diviso il pubblico, come dimostrato da saghe quali il ciclo della Meteora o il formato Old Boy.

Questa propensione all'innovazione è nel DNA del personaggio, come ribadito da Baraldi: "È assolutamente nel dna di Dylan Dog prestarsi alla sperimentazione perché è sempre stato il personaggio più moderno e Tiziano Sclavi era ovviamente un genio e lo è ancora. Ha portato un modo anche di raccontare il fumetto, sperimentando a livello di tavole e trattando qualsiasi argomento".

Musica, genere e l'universalità dell'orrore

L'incontro tra musica e fumetto si manifesta con "La rabbia giovane", biografia a fumetti di Vasco Rossi edita da Sergio Bonelli Editore, che segue precedenti collaborazioni con Dylan Dog, come la reinterpretazione di "Jenny è pazza" in chiave dylaniata. Baraldi ha sottolineato la comune forza evocativa di musica e fumetto nel "fissare le emozioni".

La guida editoriale femminile rafforza la capacità di Dylan Dog di parlare a tutte le sensibilità, inclusivo di un vasto pubblico femminile sin dai tempi di Tiziano Sclavi. "Non c’è genere nella paura, è qualcosa di universale", ha affermato, ricordando Carolina Invernizio, l'Edgar Allan Poe italiana di fine '800. A quarant'anni dalla sua nascita, Dylan Dog continua a rinnovarsi, rappresentando le angosce e i sogni di diverse generazioni.