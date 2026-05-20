È morto a Roma all'età di 82 anni George Eastman, pseudonimo di Luigi Montefiori, attore, sceneggiatore e regista che ha segnato il cinema italiano di genere. Nato a Genova il 16 agosto 1942, Montefiori fu un volto iconico, noto per la sua partecipazione agli spaghetti western e a numerosi film d'azione e horror tra gli anni Settanta e Ottanta. La sua scomparsa è stata annunciata il 20 maggio 2026.

La carriera di Eastman fu lunga e variegata. Recitò in oltre 60 pellicole, affermandosi per i suoi ruoli da antagonista nei western all'italiana, come in "Keoma" e "Il grande duello".

Interpretò anche parti in film horror, thriller e commedie, collaborando con registi quali Joe D'Amato e Umberto Lenzi. La sua versatilità lo portò a dedicarsi anche alla scrittura, firmando diverse sceneggiature che arricchirono la produzione di genere.

Un'icona del cinema di genere

Luigi Montefiori adottò lo pseudonimo George Eastman per il mercato internazionale. Il suo fisico imponente e il volto marcato lo resero una presenza costante nei film di genere italiani, specie negli spaghetti western. Lavorò con registi di calibro, consolidando la sua fama tra gli anni Settanta e Ottanta. La sua dedizione alla scrittura di sceneggiature evidenziò una notevole versatilità artistica, contribuendo a rendere il cinema italiano apprezzato globalmente.

L'eredità degli spaghetti western

Il cinema di genere italiano, inclusi gli spaghetti western, rappresentò una fase cruciale e produttiva tra gli anni Sessanta e Ottanta. Questi film, spesso con budget contenuti e destinati al mercato estero, videro molti attori, come Montefiori, usare pseudonimi anglofoni. Gli spaghetti western si distinsero per stile visivo unico, trame avvincenti e personaggi carismatici, creando un filone cinematografico di riferimento mondiale. Luigi Montefiori, con il suo alter ego George Eastman, lasciò un'impronta indelebile nel cinema italiano, sia come interprete di ruoli memorabili sia come autore, partecipando a una stagione produttiva che lanciò numerosi professionisti del settore.