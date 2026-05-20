Il Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli ha raggiunto il 90% di autonomia energetica, segnando un traguardo significativo per la sostenibilità ambientale. Il progetto "EcoCapodimonte. L’Energia della Bellezza", presentato il 22 maggio 2026, è stato realizzato con Enel X e si pone come riferimento tra le istituzioni culturali italiane.

Alla presentazione hanno partecipato Sylvain Bellenger, direttore del Museo, e Nicola Lanzetta, direttore Italia di Enel. Bellenger ha evidenziato come “la bellezza sia risorsa fondamentale per coinvolgere le comunità” e che “la sostenibilità aiuti a offrire un museo vivo”.

Lanzetta ha ribadito l’impegno di Enel a “promuovere la transizione energetica anche nei luoghi dell’arte e della cultura”.

Il progetto include un impianto fotovoltaico con 2.280 pannelli solari, capace di produrre 1.300 MWh all’anno, e una batteria di accumulo da 1 MWh. Questi interventi coprono quasi interamente il fabbisogno energetico del Museo, riducendo drasticamente le emissioni di CO2 e i costi di gestione. L'iniziativa si inserisce nella strategia ministeriale per la transizione ecologica dei beni culturali.

Storia e innovazione a Capodimonte

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, residenza reale borbonica del Settecento, è oggi una pinacoteca che custodisce una delle più importanti collezioni d’arte europee, includendo opere di Caravaggio, Tiziano, Botticelli e Parmigianino.

L’efficientamento energetico si integra in una visione più ampia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, unendo conservazione e tecnologie sostenibili.

Capodimonte si distingue da anni nel settore museale europeo per iniziative all’avanguardia, focalizzate su restauro, ricerca e apertura al pubblico. Il Real Bosco, esteso per 134 ettari attorno alla reggia, è stato anch'esso riqualificato con attenzione alla tutela ambientale.

Un modello di sostenibilità

L’autonomia energetica del Museo di Capodimonte è un modello ispiratore per altre istituzioni culturali. Dimostra che la gestione responsabile delle risorse può coesistere con la cura del patrimonio storico-artistico. L’intervento, realizzato con Enel X, include un significativo impatto educativo tramite programmi di sensibilizzazione per scuole e comunità locali, con visite e laboratori didattici sulla sostenibilità.

Capodimonte attira un numero crescente di visitatori, interessati sia alle opere d’arte che alle iniziative innovative. Il progetto "EcoCapodimonte" segna una tappa cruciale nel rapporto tra arte, scienza e responsabilità ambientale.