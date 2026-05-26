Il Palazzo delle Esposizioni di Roma ospita, dal 26 maggio al 21 giugno, la mostra "In cammino…", un'esposizione dedicata ai disegni e ai quadri di Edoardo Bennato, celebre cantautore e artista visivo. L'ingresso è gratuito e offre un'occasione per esplorare la produzione pittorica dell'artista dagli anni Settanta a oggi, con un'attenzione particolare ai temi sociali e umanitari.

Bennato, con una laurea in architettura e solidi studi artistici, fonde in questo progetto una profonda riflessione sulla società contemporanea con un marcato impegno civile.

Un'opera emblematica è il disegno in bianco e nero del 1976, realizzato per la copertina del disco "La torre di Babele", che raffigura l'uomo delle caverne alla base e, in cima, le armi ancora oggi impiegate nei conflitti. "Questo non l'avrei mai pensato quando l'ho disegnata", commenta Bennato, evidenziando la persistente attualità del messaggio. La mostra include anche lavori ispirati agli spostamenti migratori e ai cambiamenti geopolitici, dove l'artista ritrae i cosiddetti 'vu' cumpra'' sulle spiagge italiane, che "camminano spesso con più dignità ed eleganza dei bagnanti" e simboleggiano "il cammino incessante della famiglia umana nel corso dei millenni".

L'arte di Bennato tra pittura e geopolitica

L'esposizione sintetizza il percorso artistico di Bennato, che ha sempre affiancato alla musica altri linguaggi espressivi come la pittura, la fotografia e i videoclip. A partire dal 2000, l'artista ha abbandonato la china su carta per dedicarsi al colore e alle tele, sviluppando una serie incentrata sul tema del viaggio e delle migrazioni, un concetto chiave anche nella sua produzione musicale. Bennato sottolinea l'importanza di superare le barriere: "In questo pianeta non ci sono razze diverse ma solo la razza umana", afferma, utilizzando la rappresentazione figurativa dell'Africa e degli altri continenti per stimolare una riflessione sulle disuguaglianze globali.

Durante l'anteprima, Bennato ha illustrato su una lavagna come le linee immaginarie dell'Equatore, del Tropico del Cancro e del Capricorno attraversino alcune delle aree più problematiche del mondo. "Se al primo posto delle città del mondo per benessere c'è Vancouver, Lagos in Nigeria è uno dei posti più in difficoltà. Quello che dobbiamo fare è cercare di eliminare quanto più possibile le differenze in seno alla famiglia umana". La mostra è curata da Marcello Lala, su un'idea di Mino Dinoi, e promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da Azienda Speciale Palaexpo.

Opere iconiche e l'impegno sociale

"In cammino…" offre la possibilità di ammirare da vicino numerose opere create per le copertine di storici album di Bennato, tra cui "La torre di Babele", "Rinnegato" e "Io che non sono l'Imperatore".

Il progetto pittorico unitario è, come descritto dal curatore, "un’esplorazione visiva e poetica del reale in dialogo con la produzione musicale dell'artista". Tra le opere esposte, spicca il quadro "La torre di Babele", donato da Bennato a papa Francesco, a testimonianza del suo impegno sociale e spirituale.

Il percorso espositivo si completa con tele realizzate tra il 2021 e il 2022, dedicate ai conflitti e alla "schizofrenia che caratterizza il genere umano". La prima opera di questa serie raffigura "due ragazzini spaesati nel mezzo di una città distrutta", un'immagine che Bennato, con amara sorpresa, trova ancora tristemente attuale: "quando ho dipinto questo quadro non avrei mai immaginato di sentire parlare ancora di minaccia di una guerra mondiale".

Il Palazzo delle Esposizioni, luogo storico per le grandi mostre della capitale, prosegue così la sua tradizione di spazio attento all'arte contemporanea e ai linguaggi trasversali, come quello di Edoardo Bennato, dove musica e pittura si fondono in un dialogo originale e profondamente connesso all'attualità.