Un disegno in bianco e nero realizzato su carta per l’album La torre di Babele del 1976, con alla base l’uomo delle caverne e in cima le armi ancora oggi utilizzate nei conflitti tra i popoli. "questo non l'avrei mai pensato quando l'ho disegnata".

A raccontarlo è Edoardo Bennato, artista dalla formazione in architettura e arti visive, in occasione della mostra “In cammino…”, ospitata dal 26 maggio al Palazzo delle Esposizioni e visitabile gratuitamente fino al 21 giugno. L’esposizione raccoglie una selezione delle sue opere pittoriche e grafiche, da sempre parte integrante del suo percorso creativo.

Al centro della riflessione artistica di Bennato c’è anche il fragile equilibrio geopolitico mondiale. Il futuro del pianeta, osserva il cantautore, "dobbiamo capirlo noi che viviamo in un'area privilegiata, non puo' in nessun modo prescindere dalla situazione di chi abita nel terzo mondo".

Dai primi lavori a china in bianco e nero, Bennato è passato, a partire dagli anni Duemila, all’uso del colore e della tela, sviluppando una serie di opere dedicate al tema del cammino: migrazioni, spostamenti umani, venditori ambulanti sulle spiagge. In questi quadri compaiono anche i cosiddetti “vu cumprà”, raffigurati mentre percorrono le coste italiane con passo elegante e dignitoso, simbolo del "cammino incessante della famiglia umana nel corso dei millenni".

"In questo pianeta non ci sono razze diverse ma solo la razza umana", sottolinea Bennato. Durante l’anteprima della mostra, l’artista ha disegnato su una lavagna l’Africa e gli altri continenti, spiegando come le linee immaginarie dell’Equatore e dei Tropici attraversino proprio le aree del mondo segnate dalle maggiori difficoltà economiche e sociali. " Se al primo posto delle città del mondo per benessere c'è Vancouver - spiega - Lagos in Nigeria e uno dei posti più in difficoltà. Quello che dobbiamo fare è cercare di eliminare quanto più possibile le differenze in seno alla famiglia umana".

Nel corso della sua carriera, Bennato ha affiancato alla musica altre forme espressive, dalla fotografia ai videoclip fino alla pittura.

Alcune sue opere sono diventate celebri copertine di album come Rinnegato e Io che non sono l'Imperatore.

La mostra “In cammino…”, curata da Marcello Lala su un’idea di Mino Dinoi e promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale insieme ad Azienda Speciale Palaexpo, propone un percorso unitario in cui pittura e musica dialogano costantemente. Le opere affrontano i cambiamenti del presente e la necessità di confrontarsi con una realtà in continua trasformazione.

"Edoardo Bennato è un grande artista e, non lo scopriamo adesso, un artista poliedrico, a 360 gradi, lo vediamo oggi con queste splendide opere e con il senso che lui prova a dare alla geopolitica mondiale attraverso di esse, a partire da La torre di Babele che è stata donata a papa Francesco", afferma il curatore.

In esposizione anche alcune opere più recenti, realizzate tra il 2021 e il 2022, appartenenti a un ciclo dedicato alla “schizofrenia” del genere umano e alle tensioni che attraversano il pianeta. "La prima opera realizzata è quella di due ragazzini, spaesati, nel mezzo di una città distrutta", racconta Bennato, aggiungendo: "quando ho dipinto questo quadro non avrei mai immaginato di sentir parlare ancora di minaccia di una guerra mondiale".