L'attore e regista Edoardo Leo si prepara a un evento senza precedenti: il debutto del suo spettacolo “Ti racconto una storia” al Palazzo dello Sport di Roma il 30 novembre. Per la prima volta in una grande arena, dopo oltre 300 repliche dal 2015, lo show segna un salto di scala. Si appresta a riempire uno degli spazi più iconici della capitale.

Il format ideato da Leo è una fusione originale di narrazione teatrale e musica dal vivo. L'artista romano porta in scena letture e aneddoti, arricchiti da ironia e interazione. Leo ha dichiarato: "Sarà una festa", sottolineando l'importanza di esibirsi nella sua città natale.

Il progetto, sviluppato in nove anni, coinvolge spettatori di ogni età con testi letterari, monologhi originali, pezzi comici e una band dal vivo, avvicinando il pubblico al teatro con linguaggio diretto e popolare.

Il debutto al Palaeur: culmine artistico

Il passaggio al Palazzo dello Sport rappresenta per Edoardo Leo una tappa di straordinaria importanza, artistica e personale. Esibirsi nella sua città natale, su un palcoscenico con una capienza fino a 11.500 posti, costituisce la sfida più grande mai affrontata. La versatilità dello spettacolo è garantita da una band dal vivo e da una selezione di brani e storie. Il testo attinge ispirazione da celebri autori del Novecento, come Stefano Benni e Riccardo Cassini, pur mantenendo il tono personale di Leo.

Il Palazzo dello Sport: icona romana

Conosciuto come Palaeur, il Palazzo dello Sport è un riferimento per i grandi eventi. Progettato tra il 1956 e il 1960 da Pier Luigi Nervi e Marcello Piacentini per le Olimpiadi, è un esempio di architettura moderna nel quartiere EUR. Con 11.500 posti, ha ospitato concerti e spettacoli, plasmando la vita culturale della città. La sua versatilità lo rende ideale per produzioni come quella di Edoardo Leo, rafforzando il ruolo di Roma come centro culturale nazionale.