Eduardo De Crescenzo raddoppia il suo appuntamento con il pubblico napoletano all'Arena Flegrea. Dopo il rapido sold out registrato per il concerto del 30 giugno, l'artista ha annunciato una nuova data: si esibirà nuovamente sabato 19 settembre. Questo secondo show si inserisce nel prestigioso calendario del Noisy Naples Fest, confermando il grande interesse e l'affetto del pubblico per il ritorno dal vivo del celebre cantautore. L'annuncio di una replica è giunto a seguito dell'esaurimento dei biglietti in prevendita per la prima data, evidenziando la forte richiesta per le sue esibizioni.

Sul palco, Eduardo De Crescenzo sarà affiancato da un ensemble di musicisti di alto livello, che contribuiranno a creare un'esperienza sonora ricca e coinvolgente. La formazione include Enzo Pietropaoli al contrabbasso, Marcello Di Leonardo alla batteria, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Daniele Scannapieco al sassofono e Susanna Krasznai al violoncello. Immancabile sarà la sua fisarmonica, strumento che è diventato la firma inconfondibile del suo sound e che caratterizza profondamente le sue interpretazioni. La scaletta dei concerti promette un viaggio attraverso il suo vasto e amato repertorio, includendo brani iconici come "Ancora", "L’odore del mare", "E la musica va", "Dove", "Il racconto della sera", "La vita è un’altra", "Naviganti" e "Sarà così".

"Essenze Jazz 2026" in doppio vinile e la prevendita dei biglietti

In concomitanza con gli eventi dal vivo, è prevista una significativa pubblicazione discografica: il 29 maggio uscirà per la prima volta in doppio vinile l'album "Essenze Jazz 2026", edito dall'etichetta BMG. Questa edizione speciale rappresenta un momento importante per l'artista, che ha commentato così l'iniziativa: "Questa pubblicazione del vinile completa il mio progetto, mi restituisce il suono e il gesto di una generazione che ancora ascolta la vita da una piccolissima puntina che gira e aiuta il cuore a viaggiare verso quel luogo immaginato, dove vuole trovarsi davvero". I biglietti per assistere al concerto di Eduardo De Crescenzo del 19 settembre all’Arena Flegrea saranno disponibili in prevendita a partire da giovedì 21 maggio, dalle ore 12.00.

L'acquisto sarà possibile in esclusiva sulla piattaforma ETES.it e presso tutti i punti vendita autorizzati.

L'Arena Flegrea: epicentro di grandi eventi musicali a Napoli

L'Arena Flegrea di Napoli si conferma un punto di riferimento imprescindibile per la musica e gli spettacoli dal vivo, ospitando un ricco e variegato calendario di eventi per l'estate 2026. Oltre ai due attesissimi concerti di Eduardo De Crescenzo, la programmazione estiva vedrà esibirsi numerosi artisti di calibro nazionale e internazionale. Tra i nomi di spicco figurano i Genesis with Orchestra, Gloria Gaynor accompagnata dall’Orchestra del Teatro di San Carlo, Goran Bregović, Serena Rossi, Serena Brancale, i Litfiba, Emma Marrone, Capo Plaza, Sal Da Vinci (con un triplo appuntamento) e Gianni Morandi.

La struttura, situata nel capoluogo campano, si distingue come uno dei principali poli culturali e di intrattenimento, offrendo al pubblico un'ampia scelta di proposte artistiche che spaziano tra generi e stili diversi.