Einaudi Stile Libero, la collana che ha rivoluzionato il panorama editoriale italiano, celebra i suoi trent’anni di attività. Fondata nel 1996 da Paolo Repetti e Severino Cesari all’interno della storica casa editrice torinese, Stile Libero ha segnato un percorso di continua crescita e innovazione. Fin da subito, con titoli come “Gioventù cannibale” e “E l’alluce fu” di Roberto Benigni, ha introdotto forme, temi e linguaggi distanti dalla tradizione Einaudi. La collana ha dimostrato una proposta editoriale a 360 gradi, accogliendo un’ampia varietà di voci e generi, dalla narrativa italiana e straniera alla saggistica e varia.

Repetti ha spiegato la visione del progetto: «Io e Severino abbiamo deciso di proporre una collana apertissima, senza distinzioni tra narrativa italiana, straniera, saggistica, varia: un’editoria a 360 gradi». Questa filosofia ha permesso a Stile Libero di esplorare territori inesplorati, ospitando operazioni sperimentali e prodotti considerati di nicchia, come “Fuori tutti” e l’epistolario digitale tra Norman e Monique. Un’iniziativa audace fu la videocassetta sulla Smorfia, suggerita da Lello Arena, che raggiunse le 500.000 copie vendute, con una significativa quota a Napoli.

Un laboratorio per nuovi linguaggi e grandi autori

L’assenza di confini tra i generi ha permesso alla collana di lanciare e consolidare autori di successo come Niccolò Ammaniti, il cui romanzo “Io non ho paura” ha superato i 2 milioni di copie.

La vivacità della critica letteraria, spesso divisa sulle scelte di Stile Libero – come per “Gioventù cannibale” – ha contribuito a far emergere l’antologia, portando attenzione su una nuova generazione di scrittori. La linea editoriale, che offre spazio a libri diversi e anticonvenzionali, è rimasta un tratto distintivo, confermando la sua identità di laboratorio culturale.

Le trasformazioni grafiche e il posizionamento

Nel corso della sua evoluzione, Stile Libero ha mutato anche la propria veste grafica. Nata nei Tascabili Einaudi, con copertine a sfondo bianco disegnate da Tullio Pericoli, la collana ha subito un’importante trasformazione nel 2001. Con il consulente grafico Riccardo Falcinelli, le copertine sono diventate a pagina piena, segnando l’ingresso di Stile Libero nell’editoria di serie A.

Questo passaggio, pur consolidando il suo ruolo, ha comportato la consapevolezza di aver perso, in parte, l’iniziale spirito da contrabbandieri.

Stile Libero oggi: sfide e celebrazioni

Attualmente, la collana si conferma uno spazio privilegiato per la scoperta di nuove voci e per la pubblicazione di opere di autori affermati, mantenendo fede alla sua vocazione originaria. Repetti riflette sulle sfide dell’editoria contemporanea, osservando che la “tempesta tecnologica ha colpito la comunicazione” e che le proposte non mainstream faticano a raggiungere un pubblico ampio, specialmente in un mercato dominato dal romance.

Per celebrare il trentennale, non sono previste riedizioni commemorative, poiché la maggior parte dei titoli è tuttora disponibile in catalogo.

L’anniversario sarà festeggiato sabato 16 maggio 2026 al Salone del Libro di Torino, con un evento che vedrà la partecipazione di giovani lettori, a simboleggiare la continuità generazionale.

Nata come un progetto editoriale audace, Stile Libero ha ridefinito le gerarchie tra letteratura alta e popolare nel catalogo Einaudi. Unificando opere d’avanguardia, generi d’evasione, nuove voci e classici, ha mantenuto per tre decenni la sua identità di laboratorio culturale, accogliendo autori antagonisti e opere non allineate ai canoni, arricchendo così il panorama letterario nazionale.