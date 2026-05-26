El Salvador sta vivendo un boom senza precedenti nel settore del turismo internazionale, registrando un numero record di visitatori stranieri nei primi mesi del 2026. Tra febbraio, marzo e aprile, il Paese ha accolto 1,7 milioni di visitatori, con un picco di 473 mila solo ad aprile. Questo dato rappresenta un incremento del 35% rispetto allo stesso periodo del 2025, consolidando la posizione di El Salvador come una delle principali destinazioni turistiche della regione.

Il 2026 si prospetta come un anno da record, con una proiezione di 4,2 milioni di visitatori, superando i 4,1 milioni registrati nell'anno precedente.

L'impatto sull'economia è significativo: prima della pandemia, il turismo contribuiva per circa il 6% al Pil; oggi, il peso del settore è salito al 10% del prodotto interno lordo. Questa crescita contribuisce in modo rilevante sia allo sviluppo economico sia all'aumento dei posti di lavoro nel Paese.

Crescita occupazionale e sviluppo imprenditoriale nel turismo

L'espansione del settore turistico ha generato 57 mila nuovi impieghi formali in comparti chiave come alimentazione, ospitalità, trasporto e attività ricreative. Parallelamente, si osserva un aumento delle imprese coinvolte: oltre 3.500 aziende turistiche sono attive, e più di mille sono iscritte al Registro Nazionale del Turismo, affiancate da 323 guide turistiche ufficialmente riconosciute.

Vengono inoltre offerti programmi di formazione e fondi non rimborsabili per sostenere l'imprenditoria locale e incentivare la formalizzazione delle attività.

Una novità di rilievo nella stagione turistica 2025-2026 è l'introduzione dei viaggi in crociera. Da ottobre 2025, il Paese ha registrato una media di 14 arrivi di navi da crociera, ampliando la tipologia di visitatori e arricchendo l'offerta turistica, in particolare nelle aree costiere e urbane.

Sicurezza: un fattore chiave per la trasformazione e il turismo

Negli ultimi anni, El Salvador ha attraversato una profonda trasformazione in termini di sicurezza pubblica. Da nazione storicamente afflitta da un alto tasso di criminalità, è ora considerata una delle più sicure nell'emisfero occidentale.

Questo cambiamento è attribuito alle politiche di "tolleranza zero" implementate dal governo di Nayib Bukele, che hanno drasticamente ridotto il potere delle gang locali.

L'incremento della sicurezza ha avuto un impatto diretto e positivo sulla crescita del turismo. La percezione di un ambiente più sicuro ha favorito sia l'afflusso di turisti internazionali sia gli investimenti imprenditoriali, migliorando la reputazione del Paese e rafforzandone l'attrattività per viaggiatori e operatori del settore.

Le proiezioni per il 2026 evidenziano un settore dinamico e in forte evoluzione, con un notevole potenziale di crescita sostenibile, capace di incidere strutturalmente sull'economia e sulla società di El Salvador.