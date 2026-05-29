Elisa si prepara a celebrare un traguardo straordinario: trent’anni di carriera. L’11 settembre 2027, la Rcf Arena di Campovolo ospiterà “Soundtrack ’97‑’27”, un evento immersivo che promette di andare ben oltre il classico concerto. Concepito come una vera e propria “città temporanea”, la festa prenderà il via con l’apertura dei cancelli alle 9 del mattino, culminando con il live dalle 20:30, per una giornata e una notte all'insegna della musica e non solo.

Un’esperienza completa tra musica, arte e benessere

La “città temporanea” di Campovolo offrirà un programma ricco e variegato per tutti i partecipanti.

Sarà possibile esplorare mostre dedicate alla trentennale carriera di Elisa, immergersi in listening room, assistere a proiezioni cinematografiche, scatenarsi al karaoke o farsi un tattoo. Non mancheranno laboratori per bambini, sessioni di yoga, pilates e meditazione, talk sulla musica e spazi di intrattenimento. L’evento includerà anche aree dedicate alle famiglie, mercatini di artigianato e prodotti locali, un’area campeggio, merchandising ufficiale, uno spazio per il fanclub e la valorizzazione di artisti emergenti. L’obiettivo è offrire un’esperienza inclusiva e coinvolgente per pubblici di tutte le età.

Sostenibilità e responsabilità sociale al centro

Un pilastro fondamentale dell’evento è la sostenibilità ambientale.

L’intera manifestazione sarà plastic free, con l’impiego esclusivo di stoviglie compostabili o riutilizzabili. Sarà promossa la raccolta differenziata e il recupero delle eccedenze alimentari, con un focus sul food supply locale. Per ridurre l’impatto ecologico, verranno utilizzati generatori a biocombustibile HVO, capaci di abbattere le emissioni fino al 70%. L’organizzazione incoraggia attivamente il pubblico a raggiungere Campovolo in bicicletta, mettendo a disposizione servizi di bike sharing, car sharing, trasporti collettivi e parcheggi dedicati. Elisa stessa ha sottolineato il valore simbolico di Campovolo, luogo che la vide ospite nel 2005, e la volontà di creare un’esperienza unica e irripetibile.

Nuovo album e l’impegno degli artisti

L’evento sarà anche l’occasione per presentare il nuovo album di Elisa, un concept ispirato alla danza e all’espressione corporea, con espliciti riferimenti a figure come Kate Bush e Pina Bausch. Il disco esplorerà temi profondi quali dolore, ricostruzione e rinascita, e sarà anticipato dal singolo “Fomo 2”. L’artista ha inoltre ribadito il suo impegno sociale e politico, evidenziando la responsabilità degli artisti nel prendere posizione e promuovere una trasformazione sociale consapevole, con particolare attenzione all’uso critico dei social media e dell’intelligenza artificiale.

Elisa: un profilo artistico e il suo impegno

Elisa Toffoli, universalmente conosciuta come Elisa, si conferma una delle voci più versatili e apprezzate del panorama musicale italiano.

Dagli esordi nel 1997, ha costruito una carriera costellata di successi, album acclamati e collaborazioni prestigiose, sia a livello nazionale che internazionale. La sua produzione musicale spazia con disinvoltura dal pop al rock, integrando influenze elettroniche e acustiche, e si distingue per la profondità dei testi e l’elevata qualità delle realizzazioni. Oltre ai numerosi riconoscimenti artistici, Elisa si è sempre distinta per un costante impegno in ambito sociale e ambientale, valori che si riflettono pienamente nell’organizzazione di questo evento a Campovolo.