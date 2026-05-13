L'Emilia-Romagna Festival si appresta a celebrare la sua ventiseiesima edizione, dal 1 luglio al 12 settembre 2026. La rassegna si conferma un punto di riferimento nel panorama musicale italiano, presentando un cartellone di 56 concerti e un'anteprima speciale. Oltre 600 artisti, tra grandi nomi e giovani talenti, animeranno le quattro province coinvolte, portando la musica classica e contemporanea in abbazie, rocche, chiostri e giardini storici della regione. Il tema "Classico è contemporaneo" guida un percorso musicale che unisce epoche e generi.

L'anteprima del Festival è fissata per il 29 giugno nel Giardino Storico del Palazzo Vescovile di Imola, con l'arpista e compositrice Agatha Bocedi. L'inaugurazione ufficiale avverrà il 1 luglio presso l'Abbazia di Pomposa, che celebra i mille anni dalla sua consacrazione. Qui saranno eseguiti i "Carmina Burana" di Carl Orff nella versione originale per due pianoforti, percussioni e voci, con le pianiste Natasha Sidorenko e Alexandra Pavlova, i percussionisti dell’Orchestra Lorenzo da Ponte e il coro della Venice Monteverdi Academy, diretti da Ernest Hoetzl. La chiusura, il 12 settembre al Teatro Stignani di Imola, vedrà in scena “Bach Dance Concert – Indoor”, una produzione che unisce il pianista Ramin Bahrami e la Compagnia Zappalà Danza in un dialogo tra suono e movimento.

Un programma variegato tra generi e artisti

Il programma dell'Emilia-Romagna Festival 2026 offre un'ampia varietà musicale: dalla barocca al jazz contemporaneo, dal tango argentino alla musica celtica, includendo colonne sonore e prime esecuzioni assolute. Tra gli ospiti internazionali spiccano il soprano Angelika Rzewuska, la Wuxi Symphony Orchestra della Cina diretta da Daye Lin con il tenore Xue Haoyin e il suonatore di suona Zhang Qianyuan, e il Bavarian Brass Sextet Ensemble Classique. Parteciperanno anche i Cameristi della Scala con Massimo Mercelli al flauto solista, il violinista Riccardo Zamuner con I Virtuosi della Cappella di San Severo, e i giovani professionisti della Toscanini Academy.

Ampio spazio è riservato ai linguaggi musicali di confine. Il jazz sarà rappresentato dalla pianista Rita Marcotulli con il progetto Under 29 But Me e da omaggi a Miles Davis, John Coltrane e Eddy Louiss. La canzone d'autore e la world music vedranno protagonisti artisti come Simona Molinari, Raphael Gualazzi, Sergio Cammariere, Elio e Noa. Il repertorio si estende anche alla musica per il cinema e alle tradizioni irlandesi e celtiche, con formazioni come i Birkin Tree, riconosciuti come la più importante espressione di musica irlandese in Italia.

La filosofia del Festival: valorizzazione e innovazione

Il Festival pone l'accento sulla valorizzazione di luoghi storici e culturali. L'Abbazia di Pomposa, oltre a ospitare l'apertura, è un sito di fondamentale importanza dove Guido d'Arezzo pose le basi della moderna notazione musicale occidentale.

L'attenzione ai giovani interpreti è un pilastro, come dimostra il Premio alla Carriera ERF assegnato al ventitreenne violoncellista Ettore Pagano, riconosciuto tra i talenti emergenti più promettenti.

La visione "Classico è contemporaneo" non è un semplice slogan, ma il principio che orienta ogni scelta artistica, creando connessioni tra repertori, epoche e linguaggi apparentemente distanti. L'obiettivo è portare la grande musica nei siti storici, promuovendo un dialogo costante tra tradizione e innovazione. Il Festival riconosce nei giovani interpreti una parte integrante del presente musicale e si impegna ad attrarre nuovi pubblici attraverso produzioni inedite e commissioni contemporanee.

Con 56 concerti e oltre 600 artisti distribuiti capillarmente, l'edizione 2026 conferma l'Emilia-Romagna Festival come un evento centrale dell'estate regionale, capace di fare della musica uno strumento di coesione e di scoperta del ricco patrimonio culturale locale.