Emily Blunt e Stanley Tucci hanno ricevuto la loro stella sulla celebre Walk of Fame di Hollywood il 30 aprile 2026. La cerimonia, svoltasi nel cuore della capitale del cinema, ha celebrato i due attori e il loro significativo legame, sia professionale che personale, alla presenza di numerose star.

L'evento ha richiamato un parterre d'eccezione, con la partecipazione di colleghi illustri come Meryl Streep, Matt Damon, Robert Downey Jr. e Dwayne Johnson. I due premiati sono attualmente protagonisti de "Il diavolo veste Prada 2", atteso sequel del successo del 2006, che li aveva già visti recitare insieme a Streep e Anne Hathaway.

Durante la cerimonia, Matt Damon ha espresso parole di grande stima: “Non riesco a pensare a due persone che meritino di essere immortalate sulla Walk of Fame più di loro, per dare speranza ai giovani artisti", ricordando la sua esperienza giovanile a Hollywood. Anche Meryl Streep ha voluto omaggiare Tucci, affermando: “È impossibile non amare Stanley Tucci”.

Un legame che va oltre il set

Oltre alla consolidata collaborazione cinematografica, Emily Blunt e Stanley Tucci condividono un significativo legame familiare. Tucci ha sposato nel 2012 Felicity Blunt, agente letterario e sorella maggiore di Emily, rendendoli cognati. Questo aspetto ha aggiunto un tocco personale alla cerimonia, con Blunt che ha scherzato sul loro rapporto: “Passiamo già troppo tempo insieme, e ora ne passeremo ancora di più mentre tutti ci calpestano”, riferendosi con ironia alla vicinanza delle loro stelle sul marciapiede.

Emily Blunt era accompagnata dal marito, l'attore e regista John Krasinski, evidenziando il clima intimo e celebrativo dell'occasione.

La consegna delle stelle sulla Walk of Fame, riconoscimento iconico nel mondo dello spettacolo, simboleggia la rilevanza del percorso artistico di Blunt e Tucci. La scelta di onorarli contemporaneamente ha evidenziato la loro carriera e il forte sodalizio. L'imminente uscita de “Il diavolo veste Prada 2”, prevista per il primo maggio 2026 nelle sale americane, sottolinea il successo degli attori, la cui presenza sulla Walk of Fame si aggiunge agli oltre 2.700 nomi già incisi, consolidando il loro posto nella storia del cinema.