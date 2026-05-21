Dal 21 maggio al 24 agosto 2026, il Museo Nazionale del Cinema di Torino ospita “A schermo pieno. Eni nel cinema italiano”. L’esposizione, curata da Sergio Toffetti e allestita alla Mole Antonelliana per il centenario di Eni, propone un viaggio nel ruolo delle stazioni di servizio Agip nel cinema italiano, evolvendo da infrastrutture a simboli culturali e sociali.

L’itinerario espositivo si snoda attraverso 37 opere cinematografiche, includendo titoli come “Ossessione”, “La dolce vita” e l’iconico “Il sorpasso” di Dino Risi, con la sua celebre battuta legata alla stazione Agip.

La mostra riunisce fotografie di scena, fotogrammi, immagini pubblicitarie, spot e materiali d’archivio dall’Archivio storico Eni. Centrale è la riproduzione della storica stazione Agip di Piazzale Accursio a Milano, emblema del boom economico italiano e dell’architettura degli anni Cinquanta e Sessanta.

Le oltre settanta immagini e i materiali audiovisivi illustrano il significato simbolico dei distributori Agip. Questi luoghi, snodi di attesa e incontro, riflettono le trasformazioni di paesaggi, stili di vita e sogni collettivi. Il direttore Carlo Chatrian e il presidente Enzo Ghigo del Museo del Cinema sottolineano come la mostra permetta di rivivere “oltre settanta anni di storia italiana” attraverso queste fermate, offrendo una chiave di lettura trasversale tra cinema, storia, società e industria.

Informazioni per la visita

Il Museo Nazionale del Cinema, ospitato nella Mole Antonelliana, è aperto per la mostra “A schermo pieno. Eni nel cinema italiano” dal lunedì al sabato (escluso il martedì) dalle 9.00 alle 19.00. L’ultimo ingresso è consentito un’ora prima della chiusura. Il museo si trova in via Montebello 20, nel centro di Torino, e celebra con questa esposizione il legame tra cinema, società e storia italiana.