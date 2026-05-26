La seconda edizione di Jazz on Symphony, la rassegna ideata da Paolo Fresu per il Teatro Comunale di Bologna, prenderà il via il 29 maggio 2026 all’Auditorium Manzoni. L’evento, che unisce jazz e musica sinfonica, si aprirà con il trombettista Enrico Rava. L’artista sarà protagonista con i Fearless Five – formazione premiata ai "Top Jazz 2024" – presentando "Jazz on the Road". Ad accompagnarlo, l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, sotto la direzione di Paolo Silvestri. Il progetto esplora la musica del Novecento, fondendo scrittura e improvvisazione.

Paolo Fresu lo ha descritto come «un musicista indomabile... mosso da una straordinaria curiosità intellettuale».

Il cartellone: tre serate tra jazz e sinfonica

Questa edizione di Jazz on Symphony si articola in tre concerti all’Auditorium Manzoni. Oltre a Rava, il pianista statunitense Uri Caine presenterà "The Passion of Octavius Catto", tributo all’attivista afroamericano Octavius Catto. Il violoncellista Jaques Morelenbaum chiuderà la rassegna con "O Violoncelo Latinoamericano", omaggio al violoncello.

L’Orchestra e il Coro del Teatro Comunale di Bologna saranno protagonisti di tutti gli eventi, diretti da Paolo Silvestri, André Raphel ed Ezequiel Silberstein. L’incontro tra solisti jazz e orchestra sinfonica è l’essenza della rassegna, promuovendo una contaminazione di generi.

Bologna: storia e dialogo culturale

Il Teatro Comunale di Bologna è una delle principali istituzioni musicali italiane. L’Auditorium Manzoni riflette la vitalità culturale di Bologna. La scelta della città per la rassegna non è casuale per Paolo Fresu, che ha voluto evidenziare il significato simbolico legato al “Liber Paradisus” del 1257, che sancì l’abolizione della schiavitù, valorizzando il dialogo interculturale.