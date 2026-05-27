Prende il via il 28 maggio la quarta edizione dell'Open Festival a Ercolano, in provincia di Napoli, un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale campano. L'evento, definito un vero e proprio “festival diffuso”, si propone di trasformare l'intera città in un grande palcoscenico a cielo aperto fino al 7 giugno, offrendo al pubblico una proposta culturale interamente gratuita. Questa iniziativa unica coinvolge numerosi luoghi simbolo del territorio, dalle maestose Ville Vesuviane del Miglio d'Oro alle piazze storiche, dalle antiche chiese agli spazi urbani recentemente recuperati, invitando cittadini e turisti a riscoprire la bellezza di Ercolano attraverso l'arte.

Un Palcoscenico a Cielo Aperto: Il Cuore dell'Open Festival

Il concetto di “festival diffuso” è il fulcro di questa manifestazione, che mira a superare i confini tradizionali degli spazi espositivi per abbracciare l'intera comunità. L'Open Festival propone un itinerario culturale che si snoda tra vicoli caratteristici, eleganti palazzi del Settecento, piazze vivaci e persino balconi privati, offrendo al pubblico l'opportunità di esplorare angoli della città solitamente inaccessibili. Questa scelta curatoriale non solo valorizza il patrimonio storico e architettonico di Ercolano, ma crea anche un'esperienza immersiva e dinamica, dove l'arte e lo spettacolo diventano strumenti di rigenerazione urbana e di connessione con il territorio.

Il Ricco Cartellone di Eventi e Artisti

Il programma dell'Open Festival è estremamente variegato e pensato per un pubblico di tutte le età. L'inaugurazione, fissata per il 28 maggio, vedrà la chiesa di Santa Maria della Consolazione ospitare il concerto della formazione “Ai Vis Lo Lop”, dedicata alla musica antica e colta. Il festival entrerà nel vivo venerdì 29 maggio con un doppio appuntamento: a Villa Durante andrà in scena “Corpi in festa”, uno spettacolo di danza della Compagnia Movimento Danza, seguito, al Parco Urbano del Miglio d'Oro, dal coinvolgente concerto di Daniele Sepe accompagnato dalla Banda Acmt di Torre del Greco. Il cartellone dei nove giorni è arricchito da nomi di spicco del panorama musicale italiano, con i concerti del pianista Danilo Rea e del cantautore Eugenio Bennato.

Non mancherà il teatro, con l'intensità dello spettacolo che vedrà protagonista l'attrice Antonella Morea. Un momento di grande impatto visivo ed emotivo sarà la messa in scena dei Tableaux Vivants della Compagnia Ludovica Rambelli Teatro a Villa Campolieto, performance che ricreano quadri d'arte con figure umane. Il festival offrirà anche performance di strada, teatro itinerante e, nel weekend dal 5 al 7 giugno, proiezioni cinematografiche gratuite in diverse location cittadine.

Coinvolgimento del Territorio e Accessibilità Universale

L'Open Festival si distingue per la sua vocazione all'accessibilità universale. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, una scelta che sottolinea l'obiettivo di rendere la cultura fruibile a tutti, senza barriere economiche.

Il cartellone è stato attentamente pensato per coinvolgere un pubblico eterogeneo, dai più piccoli agli adulti, con spettacoli, laboratori interattivi, visite guidate e momenti di aggregazione che favoriscono la partecipazione collettiva. L'iniziativa si configura come un'occasione preziosa per vivere il territorio di Ercolano in modo nuovo, riscoprendo le sue bellezze storiche e naturali attraverso la lente dell'arte e dello spettacolo, promuovendo un senso di appartenenza e valorizzazione del patrimonio locale.

L'Organizzazione e la Visione Strategica

L'evento è frutto di una sinergia tra enti pubblici e associazioni culturali. L'organizzazione è curata dal Comune di Ercolano, con il fondamentale finanziamento della Regione Campania, e la direzione artistica affidata all'associazione La Bazzarra.

Questa collaborazione evidenzia l'impegno congiunto nel promuovere la cultura come motore di sviluppo e coesione sociale. Il festival si conferma come un'occasione unica per la città di Ercolano, dimostrando come l'arte possa abitare e rigenerare ogni angolo del tessuto urbano, trasformandolo in un centro vibrante di creatività e incontro. Le diverse location, tra cui Villa Durante, Villa Campolieto, il Parco Urbano del Miglio d'Oro, la Chiesa di Santa Maria della Consolazione, Piazza Pugliano e Piazza Carlo di Borbone, diventano così non solo scenari, ma veri e propri protagonisti di questa esperienza culturale.