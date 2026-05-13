Lo scrittore, poeta e traduttore Erri De Luca, figura di spicco della letteratura italiana, ha partecipato con un cameo al film «La Vie d'une Femme», presentato in concorso al Festival di Cannes il 13 maggio 2026. La sua presenza ha destato interesse in un'edizione priva di film italiani nella selezione ufficiale, ma con una forte rappresentanza culturale del nostro Paese. Nella pellicola francese di Charline Bourgeois-Tacquet, De Luca interpreta sé stesso: uno scrittore solitario, isolato tra le montagne, che riceve la visita della romanziera Frida (Mélanie Thierry) e della sua compagna Gabrielle (Léa Drucker).

La scena si concentra su un'intervista dove De Luca riflette sulla solitudine, sul senso dell'esistenza e sulla vecchiaia. La sua definizione dell'invecchiamento – «Si è davvero vecchi quando ti cominciano a chiedere: 'Ma tu fai ancora quella cosa…'» – è stata particolarmente apprezzata. De Luca ha descritto il suo ruolo come «poco più di una comparsa» e una parte «tagliata su misura», motivata dall'interesse per la sceneggiatura e un soggiorno in montagna. Ha anche ricordato la sua precedente presenza a Cannes, oltre vent'anni fa, come membro della giuria ufficiale, definendola «bella villeggiatura».

L'Italia a Cannes 2026: talenti e contaminazioni culturali

Nonostante l'assenza di film italiani nella selezione ufficiale della 79ª edizione del Festival di Cannes, la presenza italiana è significativa e diversificata.

Il festival annovera Monica Bellucci nel cast di «Stories of the Night» e Lorenzo Zurzolo in «The Black Ball». Si aggiunge la co-produzione franco-italiana «Elastic Rome», girata a Cinecittà con un cast di interpreti italiani. La regista Laura Samani, David di Donatello per «Piccolo corpo», è membro della giuria «Un Certain Regard».

Questa pluralità di contributi conferma il ruolo attivo dell'Italia nel panorama cinematografico internazionale. La presenza di professionisti – da attori e registi a scrittori come De Luca – testimonia la vitalitàculturale italiana e il suo fascino in Europa. La partecipazione di De Luca a Cannes è un esempio della fertile contaminazione tra mondo letterario e settima arte.

La sua carriera di romanziere e poeta è spesso intrecciata con quella di sceneggiatore, e la figura dello scrittore solitario nel film rispecchia le sue scelte di vita, attento alla solitudine creativa e al legame con la natura. L'inclusione di De Luca evidenzia come la letteratura italiana mantenga un ruolo significativo oltre i confini nazionali e attraverso diversi linguaggi, suggellando il legame tra narrazione letteraria ed espressione filmica in un contesto dove il talento italiano continua a risplendere.