Il Festival di Cannes ha ospitato Erri De Luca, scrittore napoletano, protagonista di un cameo nel film in concorso 'La Vie d’une Femme', diretto dalla regista francese Charline Bourgeois‑Tacquet. De Luca interpreta sé stesso, un ruolo che lo rispecchia. “Il mio personaggio sono io stesso. È vero che non ricevo volentieri visite, come dico nel film, ma mi sono sentito a mio agio nei miei abiti e attorniato da queste donne gentili”, ha dichiarato.

Nel lungometraggio, De Luca è uno scrittore solitario in una casa isolata in montagna, visitato dalla romanziera Frida (Mélanie Thierry) e dalla sua amante Gabrielle (Léa Drucker).

Durante un dialogo, De Luca rivendica la solitudine e riflette su vita e vecchiaia. Ha affermato: “Sono uno scrittore molto fisico, interessato più al corpo che all’anima, e ho amato che qui si parli di una donna che è anche una cittadina, impegnata nel lavoro e nella società, trovo eroiche queste persone che sono una minoranza indispensabile”. Ha precisato di non considerarsi un attore, definendo la sua partecipazione “poco più di una comparsa, una piccola parte tagliata su misura”.

Erri De Luca: un ritorno a Cannes

Il ruolo, pensato su misura dalla regista Bourgeois-Tacquet, è stato accettato da De Luca dopo aver letto la sceneggiatura e apprezzato l’idea di trascorrere giorni sul set in montagna.

La sua apparizione, marginale, arricchisce l’atmosfera del film. Noto per riservatezza e solitudine, De Luca conferisce autenticità alla figura dello scrittore ritirato. La sua presenza rafforza il legame tra letteratura e cinema. Non è la prima volta a Cannes per De Luca: oltre venti anni fa, fu membro della giuria ufficiale, un’esperienza ricordata come “bella villeggiatura” con “interessanti conversazioni” e dove si sentì un “intruso ben accolto”.

'La Vie d’une Femme': trama e temi sociali

'La Vie d’une Femme' è tra i titoli in competizione a Cannes. La regista Charline Bourgeois‑Tacquet, nota per la sensibilità nei ritratti femminili, ha creato una narrazione incentrata su Frida, scrittrice che bilancia lavoro creativo e vita personale.

Il coinvolgimento di Mélanie Thierry, Léa Drucker e De Luca esplora dinamiche personali e sociali, arricchendo i riferimenti culturali. La produzione evidenzia la collaborazione tra cinema e letteratura, affrontando il tema delle “donne impegnate” nella società, una “minoranza indispensabile” secondo De Luca. Cannes si conferma cruciale per i legami culturali europei, grazie anche a personalità come De Luca, capace di portare sul grande schermo la propria voce originale.