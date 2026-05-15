John Travolta è stato omaggiato al Festival di Cannes con la Palma d'onore, un riconoscimento a sorpresa consegnatogli dal delegato generale Thierry Frémaux il 15 maggio 2026. La premiazione è avvenuta poco prima della proiezione di "Volo notturno per Los Angeles", il suo primo film da regista. L'attore, visibilmente emozionato, ha dichiarato: "Questa è l’ultima cosa che mi sarei aspettato. Avevi detto che sarebbe stata una serata speciale, ma non immaginavo che sarebbe stata così. Questo è un momento che mi riempie di umiltà. Quindi grazie, Terry, dal profondo del mio cuore."

L'ingresso di Travolta in sala è stato introdotto da un filmato che ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera cinematografica, dalle iconiche interpretazioni in "La febbre del sabato sera" a "The Thin Red Line".

L'attore ha sottolineato di aver dedicato circa l'85% della sua vita al cinema, definendosi un "semplice osservatore della vita". Ha poi aggiunto che il suo debutto alla regia rappresenta la sua "prospettiva su ciò a cui ho assistito", considerandolo "la cosa più personale che abbia mai fatto".

Il debutto alla regia con un'opera profondamente personale

"Volo notturno per Los Angeles", presentato nella sezione Cannes Premiere e in arrivo il 29 maggio 2026 su Apple TV, segna l'esordio di Travolta dietro la macchina da presa. Il film è l'adattamento del suo omonimo libro per bambini pubblicato nel 1997, frutto della sua profonda passione per l'aviazione e della sua esperienza come pilota professionista.

L'opera è un viaggio intimo che attinge ai ricordi d'infanzia dell'attore, dal suo primo volo alle numerose storie raccolte nel corso della vita. Nel cast figura anche la figlia di Travolta, Ella Blue, nel ruolo di una delle hostess.

Travolta ha ricordato l'incontro con Frémaux nel novembre precedente, rivelando la sua sorpresa per l'accettazione del film: "Non mi aspettavo minimamente che il mio film venisse accettato. E quando Thierry ha detto che stavo facendo la storia non solo perché sarebbe stato il primo film in assoluto ad essere accettato così presto, ho pianto come un bambino. Perché non potevo crederci, perché secondo me sei la persona più perspicace dell’industria cinematografica".

Queste parole evidenziano il profondo valore simbolico sia della selezione del film sia del riconoscimento ricevuto.

Travolta: una carriera tra culto e rinascite

L'omaggio a Travolta celebra una carriera ricca di rinascite artistiche. Noto per i suoi ruoli iconici negli anni Settanta e Novanta, l'attore ha dimostrato una notevole capacità di reinventarsi, spaziando con disinvoltura tra generi diversi. La sua presenza a Cannes, con il debutto alla regia, si configura come l'ennesima "seconda volta" nella sua traiettoria professionale, consolidando la sua abilità nel ridefinire costantemente la propria identità artistica. L'autobiografismo del suo primo film si lega così a un percorso che ha attraversato momenti di grande popolarità e ha mantenuto un forte legame con il pubblico internazionale.

Il Festival di Cannes si conferma un palcoscenico privilegiato per celebrare i grandi protagonisti del cinema. L'evento ha premiato non solo la lunga e illustre carriera di John Travolta, ma anche la sua scelta di raccontarsi in modo diretto e personale attraverso il suo primo lungometraggio da regista.