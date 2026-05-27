Il turismo in Italia si dimostra resiliente e in crescita per l'estate 2026, malgrado l'incertezza geopolitica internazionale. Sono attese 171,8 milioni di presenze turistiche tra luglio e agosto, di cui oltre 89 milioni attribuibili alla domanda internazionale (52% del totale), confermando il suo ruolo centrale.

Un'indagine su 2.500 imprese ricettive rivela che quasi un'azienda su quattro (24,5%) registra un aumento delle prenotazioni rispetto all'estate 2025, mentre il 45% degli operatori mantiene una sostanziale stabilità. Le tensioni globali stanno ridisegnando i flussi, favorendo destinazioni percepite come sicure e facilmente accessibili, tra cui l'Italia.

Crescita e mercati di riferimento

Le previsioni indicano una crescita media del +4,6% delle presenze rispetto al 2025, trainata soprattutto dalla componente estera (+8,3%). La domanda italiana si mantiene stabile, con il 48,7% degli operatori che segnala la tenuta delle prenotazioni domestiche e il 31,8% un aumento. Per i flussi dall'estero, l'incremento sale al 34,7%. Tra i mercati più promettenti spiccano Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera, seguiti dai principali Paesi europei.

Il settore ricettivo alternativo registra già 9,6 milioni di prenotazioni per il periodo estivo 2026, con un aumento del +18,4% rispetto al 2025. Questo rafforza l'anticipo di prenotazione: le prenotazioni acquisite equivalgono al 56,8% del consuntivo estivo 2025, contro il 47,6% del 2024.

Strategie e andamento dei prezzi

Le imprese hanno reagito all'incertezza puntando su maggiore flessibilità nelle prenotazioni e rafforzando i canali diretti (34,9%). Si è investito sul consolidamento del mercato di prossimità (domestico ed europeo), a discapito del lungo raggio.

I prezzi dei servizi turistici continuano a crescere. Ad aprile 2026, ristoranti, bar e pizzerie segnano +3,2% annuo e oltre +10% rispetto a tre anni fa. Il comparto ricettivo registra +1,7% annuo e +13,9% sul 2023, con aumenti più marcati per villaggi vacanze e campeggi (+7,1% su base annua).

Loretta Credaro, presidente di Isnart, ha evidenziato come i dati consolidati e le previsioni estive confermino la tenuta del turismo italiano e come la “voglia di Italia” trovi nella crisi internazionale un'ulteriore spinta.

Nonostante le preoccupazioni per i prezzi, le destinazioni italiane beneficiano della capacità di offrire esperienze integrate, qualità dei servizi e accessibilità, soddisfacendo la domanda, in particolare quella internazionale.

Prospettive e prolungamento della stagione

Le stime indicano un progressivo prolungamento della stagione turistica 2026, con domanda elevata anche a giugno e settembre. Ciò è favorito da nuovi segmenti di offerta (turismo green, esperienziale, piccoli borghi). L'interesse internazionale rimane sostenuto, specie da aree anglosassoni e centro europee. Località costiere, città d'arte e aree interne con eccellenze ambientali e culturali si confermano tra le mete più ambite.

Questi fattori rafforzano il ruolo centrale dell'Italia come destinazione turistica europea e la tendenza a pianificare le vacanze con anticipo, segnale di fiducia nell'attrattività dell'offerta italiana.