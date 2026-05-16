La finale dell'Eurovision Song Contest 2026 si preannuncia come un evento imperdibile, in programma per sabato 16 maggio. La prestigiosa Wiener Stadthalle di Vienna sarà il palcoscenico che ospiterà la serata conclusiva di questa settantesima edizione. L'Italia sarà rappresentata con orgoglio da Sal Da Vinci, che porterà in gara il suo brano 'Per sempre sì'. Un momento attesissimo per il pubblico italiano, che vedrà il proprio artista esibirsi nella ventiduesima posizione, un piazzamento strategico all'interno della scaletta ufficiale.

L'ordine di uscita e la performance di Sal Da Vinci

L'ordine di uscita dei venticinque finalisti è stato meticolosamente definito dagli organizzatori dell'evento, con l'obiettivo di creare una sequenza di esibizioni dinamica, equilibrata e massimamente coinvolgente per gli spettatori di tutta Europa. Sal Da Vinci, con la sua proposta musicale, si esibirà sul palco dopo la performance di Cipro e immediatamente prima di quella della Norvegia, in un blocco centrale della serata che promette grande intensità. L'apertura dello show sarà affidata alla Danimarca, mentre l'Austria avrà l'onore di chiudere la competizione, regalando un finale memorabile. La lista dei Paesi in gara include nomi di spicco come Germania, Israele, Belgio, Albania, Grecia, Ucraina, Australia, Serbia, Malta, Cechia, Bulgaria, Croazia, Regno Unito, Francia, Moldova, Finlandia, Polonia, Lituania e Svezia, tutti pronti a contendersi il titolo in una sfida all'ultimo voto.

Eurovision 2026: un grande ritorno a Vienna e la "Producer's Choice"

L'Eurovision Song Contest 2026 si conferma un appuntamento di risonanza internazionale, che quest'anno celebra la sua settantesima edizione con la partecipazione di ben trentacinque nazioni. Questo grande evento segna un significativo ritorno a Vienna, città che ha già ospitato la manifestazione in due precedenti occasioni, nel 1967 e nel 2015, consolidando il suo legame con la storia del concorso. Per il pubblico italiano, la finale sarà ampiamente accessibile: la trasmissione in diretta avverrà su Rai 1, con ulteriori possibilità di seguire l'evento anche tramite RaiPlay e Rai Radio 2, garantendo una copertura completa. La definizione dell'ordine di esibizione ha beneficiato di un approccio innovativo, che include la cosiddetta 'Producer’s Choice'.

Questa metodologia permette ai produttori dello show di valorizzare al meglio ogni singolo artista e la sua esibizione, ottimizzando il ritmo e l'impatto televisivo della serata, come dimostrato dalla posizione assegnata a Sal Da Vinci. A guidare il pubblico e gli artisti sul prestigioso palco di Vienna sarà un carismatico trio di conduttori: Victoria Swarovski, Michael Ostrowski ed Emily Busvine, figure che promettono di animare lo spettacolo con professionalità e brio.