La Wiener Stadthalle di Vienna ospita giovedì 14 maggio la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. Dopo il successo di Sal Da Vinci con la sua “Per sempre sì” nella prima serata, quindici Paesi si sfideranno per i dieci posti in finale del 16 maggio. Si uniranno a Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia, già qualificati. Tra i non classificati della prima semifinale: Senhit e Boy George per San Marino con “Superstar”.

La diretta su Rai 2 inizierà alle 21:00, preceduta alle 20:15 dall’«Anteprima Eurovision».

La telecronaca italiana sarà di Gabriele Corsi (sesta edizione) ed Elettra Lamborghini (al debutto). Sul palco, condurranno Victoria Swarovski e Michael Ostrowski.

I protagonisti della serata

Le esibizioni si apriranno con la Bulgaria (DARA – “Bangaranga”) e si chiuderanno con la Norvegia (Jonas Lovv – “Ya Ya Ya”). Tra i più attesi: l'australiana Delta Goodrem (“Eclipse”), il danese Søren Torpegaard Lund (“Før vi går hjem”), la romena Alexandra Căpitănescu (“Choke Me”). Tra le connessioni italiane: la svizzera Veronica Fusaro (origini italiane) e il maltese Aidan (“Bella”), con un titolo nella nostra lingua.

Fuori concorso, già qualificati di diritto alla finale insieme a Italia e Germania, si esibiranno Francia (Monroe – “Regarde!”), Austria (COSMÓ – “Tanzschein”) e Regno Unito (LOOK MUM NO COMPUTER – “Eins, Zwei, Drei”).

Ascolti, accessibilità e spettacolo

La prima semifinale ha registrato un successo di pubblico: share del 10,1% (1,856 milioni di spettatori) e anteprima al 3,2% (578 mila telespettatori). Disponibile su RaiPlay, RaiPlay Sound e Rai Radio 2, con radiocronaca di Diletta Parlangeli, Matteo Osso e Martina Martorano da Vienna.

L’accessibilità è garantita da sottotitoli e audiodescrizione; la finale su RaiPlay offrirà la traduzione integrale in Lingua dei Segni Italiana (LIS e ISL). L'apertura vedrà Victoria Swarovski e Michael Ostrowski in una performance sorprendente con “Wasted Love”, brano vincitore 2025. L’interval act ospiterà JJ, vincitore 2025, che presenterà il suo nuovo singolo durante il televoto, una scelta che rompe la tradizione e aggiunge suspense.