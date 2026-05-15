Un momento significativo per l'Italia all'Eurovision Song Contest 2026: per la prima volta, una delegazione ufficiale del governo italiano sarà presente alla finale di Vienna, in programma sabato 16 maggio. A guidare la rappresentanza sarà il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, affiancato da figure chiave dell'industria musicale nazionale, tra cui Enzo Mazza, CEO di FIMI, e Bruno Sconocchia, presidente di AssoConcerti. Questa iniziativa mira a rafforzare il sostegno alla partecipazione di Sal Da Vinci, portabandiera dell'Italia, e a promuovere l'immagine della musica italiana all'estero, valorizzando il turismo culturale, in un momento di grande salute e crescita per il comparto.

Il sostegno istituzionale e la crescita del settore musicale

La presenza del ministro Mazzi e della delegazione musicale rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un settore in forte espansione e dal significativo impatto economico. Il comparto musicale italiano sta vivendo un periodo di grande salute e crescita, come dimostrano i dati recenti: nel 2025, i ricavi da royalty provenienti dall'estero sono aumentati del 14%, con un incremento complessivo del 180% rispetto al 2020. Questi numeri evidenziano il rafforzamento del repertorio italiano sui mercati internazionali e la sua crescente capacità di attrarre pubblici sempre più vasti, sostenuta dall'evoluzione dei consumi digitali e dagli investimenti delle case discografiche nella valorizzazione del catalogo locale.

L'Eurovision si conferma un osservatorio privilegiato, un palco che amplifica la visibilità degli artisti e misura la capacità delle canzoni di viaggiare oltre i confini nazionali.

Sal Da Vinci: l'onore di rappresentare l'Italia con "Per sempre sì"

L'Italia sarà rappresentata da Sal Da Vinci con il brano "Per sempre sì", già vincitore a Sanremo e ora un vero tormentone internazionale. La canzone si distingue come la più ascoltata in streaming tra quelle in gara, con ben 11 milioni di stream su Spotify, confermando la crescente competitività e riconoscibilità della musica italiana anche su palcoscenici internazionali. L'artista si esibirà fuori concorso durante la prima semifinale del 12 maggio, per poi competere nella finalissima del 16 maggio.

Sal Da Vinci ha espresso profondo onore e responsabilità per questo incarico, sottolineando come la tradizione musicale italiana, fatta di melodie, parole e sentimenti, riesca da sempre ad attraversare i confini e a parlare al cuore delle persone. Nato il 7 aprile 1969, Sal Da Vinci sarà l'artista italiano più maturo ad aver rappresentato il Paese nella storia del concorso, portando la sua esperienza e la sua voce su uno dei palcoscenici più seguiti d'Europa.