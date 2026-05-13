Le probabilità dell'Italia di conquistare un posto sul podio all'Eurovision 2026 hanno subito un calo significativo, nonostante il paese mantenga una solida posizione tra le nazioni inizialmente favorite. Le più recenti valutazioni degli esperti del settore indicano, infatti, una diminuzione delle aspettative per l'artista italiano Sal Da Vinci e la sua proposta musicale, "Sarà per sempre sì". Conclusa la fase di selezione che ha portato alla luce i primi dieci finalisti, l'attenzione generale si sposta ora con fervore sulla cruciale seconda semifinale, dove numerose nazioni si contenderanno con determinazione gli ultimi posti disponibili per accedere alla grande finale.

La quota relativa al piazzamento dell'Italia tra i primi tre classificati è passata da un iniziale 3,00 a un più elevato 6,00, un cambiamento che evidenzia una marcata revisione al ribasso delle stime iniziali.

I principali favoriti e le potenziali sorprese della semifinale

Le analisi approfondite degli esperti delineano un quadro chiaro per la seconda semifinale, indicando Danimarca (2,65), Australia (3,25), Ucraina (7,50) e Romania (12,00) come le nazioni con le maggiori e più concrete probabilità di assicurarsi un posto nella finale. Tra le formazioni che potrebbero rappresentare delle interessanti sorprese, figurano Cipro e Bulgaria, entrambe quotate a 25,00, e l'Albania, con una quota di 33,00, tutte nazioni che, pur non avendo mai trionfato nel prestigioso Contest, mostrano un potenziale.

Un caso a parte è quello di Malta che, con la canzone "Bella" interpretata da Aidan Cassar, mira con ambizione a raggiungere la finale. L'isola mediterranea vanta una storia notevole all'Eurovision, con 38 partecipazioni e ben 27 finali disputate, pur non essendo mai riuscita a conquistare la vetta del podio. La sua quota per l'accesso alla finale è attualmente fissata a 25,00.

Italia: stabilità nella corsa alla vittoria, ma podio più arduo

Nonostante la diminuzione delle probabilità di un piazzamento sul podio, l'Italia mantiene una quota stabile a 12,00 per la vittoria finale dell'Eurovision 2026, posizionandosi comunque dietro alle attuali favorite: Finlandia (2,20), Grecia e Danimarca (entrambe a 7,50).

Altre nazioni, come la Repubblica Ceca, quotata a 50,00, e la Lettonia, a 66,00, ripongono le loro speranze nelle performance uniche dei loro artisti, rispettivamente ADONXS e il gruppo Tautumeitas. Un'attenzione particolare merita la Svizzera che, nonostante una quota apparentemente elevata a 100,00, potrebbe emergere come l'underdog inaspettato della serata. La sua storia nel Contest è ricca di successi, annoverando un elevato numero di qualificazioni e ben tre vittorie complessive. Il quadro complessivo delle quote suggerisce un'edizione dell'Eurovision particolarmente equilibrata, caratterizzata da un intrigante mix di favoriti consolidati e potenziali rivelazioni, e l'Italia dovrà affrontare una concorrenza agguerrita per ambire alle posizioni di vertice del podio.