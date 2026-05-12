L'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest a Vienna si è aperta in un clima segnato da forte sicurezza e tensioni politiche. La prima semifinale della 70ª edizione, svoltasi il 12 maggio 2026 presso la Wiener Stadthalle, è stata caratterizzata da significative proteste anti-israeliane. Attivisti Pro Pal hanno inscenato una manifestazione nella centrale Schwedenplatz, deponendo simbolicamente piccole bare per denunciare le operazioni militari nella Striscia di Gaza e per rivendicare un boicottaggio senza precedenti nella storia del contest.

In questo contesto, Israele è stato al centro dell'attenzione non solo per la sua partecipazione contestata, ma anche per il ritiro di cinque Paesi dalla gara: Spagna, Irlanda, Slovenia, Paesi Bassi e Islanda.

Tali decisioni sono state motivate sia dalla situazione in Medio Oriente sia dalla disparità percepita rispetto all'esclusione della Russia in passato. Bulgaria, Romania e Moldavia hanno invece deciso di partecipare regolarmente alla competizione.

Durante la semifinale, tra i quindici artisti in gara, Sal Da Vinci ha rappresentato l'Italia, ricevendo grande entusiasmo dal pubblico. L'artista ha aperto la serata, attorno alle 21:40, con il brano “Per Sempre Sì”, già vincitore del Festival di Sanremo. Il pezzo ha ottenuto risultati notevoli: oltre 36 milioni di stream e più di 25 milioni di visualizzazioni per il videoclip in poche ore, diventando il contenuto più visualizzato, commentato e condiviso associato all'Eurovision di quest'anno.

L'esibizione di Da Vinci, come quella della Germania, è stata fuori concorso, dato che entrambi i Paesi sono già qualificati per la finale insieme ad Austria, Francia e Regno Unito, che si esibiranno nella seconda semifinale prevista per il 14 maggio.

Contestazioni e modifiche al regolamento

Il clima di protesta si è esteso anche alla gestione del contest. I manifestanti hanno annunciato ulteriori iniziative, tra cui una protesta musicale per venerdì e un corteo per sabato 16 maggio, giorno della finale. Particolari critiche sono state rivolte alla libertà di stampa, con l'accusa che Israele abbia impedito l'accesso a giornalisti stranieri nella Striscia di Gaza. Sono stati inoltre sollevati sospetti sulla regolarità del televoto del 2025 per favorire la rappresentanza israeliana; l'European Broadcasting Union (EBU), tuttavia, ha negato qualsiasi interferenza.

In risposta alle tensioni, l'EBU ha modificato le regole di voto, riducendo da venti a dieci il numero massimo di preferenze assegnabili da ciascun spettatore. È stato inoltre emesso un richiamo formale all'emittente israeliana Kan, dopo che il team dell'artista Noam Bettan ha invitato pubblicamente il pubblico a utilizzare tutti i dieci voti disponibili a suo favore durante la semifinale.

I protagonisti musicali e la sede dell'evento

A livello musicale, tra i favoriti per la qualificazione dalla prima semifinale figurano Finlandia, Grecia, Israele, Svezia e Croazia. In particolare, la Finlandia con Linda Lampenius e Pete Parkkonen, che propongono il brano “Liekinheitin” (“lanciafiamme”), sono considerati tra i maggiori candidati.

Lampenius ha dichiarato che “l'emozione deve venire dal cuore”. Francia, Austria e Regno Unito, Paesi qualificati di diritto insieme a Germania e Italia, sono attesi invece nella semifinale del 14 maggio.

Vienna, luogo simbolo dell'edizione 2026, ospita l'Eurovision Song Contest per la terza volta nella storia. La città, nota per essere tra i centri musicali più influenti d'Europa, dispone di ampie infrastrutture logistiche per il contest. La Wiener Stadthalle, inaugurata nel 1958, è la principale arena coperta della capitale austriaca e ha già ospitato l'Eurovision in passato, accogliendo pubblico da tutto il continente. La decisione dell'EBU di mantenere Vienna come sede, nonostante le tensioni politiche, riafferma la vocazione internazionale dell'evento, volto alla promozione della musica e al dialogo tra i popoli, pur in un'edizione particolarmente complessa e monitorata.