L'Eurovision Song Contest 2026 ha preso il via a Vienna con l'evento "Turquoise Carpet". Il 10 maggio, in Rathausplatz, i 35 Paesi hanno sfilato su un tappeto turchese di 200 metri, dal Burgtheater al Municipio. Il sindaco Michael Ludwig ha inaugurato la settimana. La sfilata è stata accompagnata da orchestre con omaggi musicali.

JJ, vincitore uscente, ha chiuso la cerimonia con "Wasted Love" e l'orchestra. L'Italia è rappresentata da Sal Da Vinci, che ha elogiato Vienna: "città bellissima e ricca di arte". Tra gli attesi, Boy George gareggia per San Marino.

Veronica Fusaro e Look Mum No Computer hanno attirato l'attenzione. Gli outfit variavano dall'elegante (dorati o rossi) all'eccentrico (Tamara Živković e Felicia con maschera nera).

L'Eurovision Village e gli eventi in città

Inaugurato con la cerimonia, l'Eurovision Village è il principale punto di incontro per i fan alla Wiener Stadthalle. Questo spazio, per 15.000 persone, offre proiezioni di semifinali e finale, concerti e altri eventi. Vienna ha venduto 95.000 biglietti in 75 Paesi, predisponendo trenta locali e tram per proiezioni e serate a tema. Il Naschmarkt ospita un Eurovision Market Contest con specialità e musica. Le "Disco Cruises" sul Danubio trasformano i battelli in piste da ballo.

L'app ufficiale ivie guida tra itinerari culturali, serate ed eventi legati al contest e alla tradizione queer.

Vienna: terza volta capitale dell'Eurovision tra musica e proteste

L'edizione 2026 segna il terzo ritorno dell'Eurovision Song Contest a Vienna (dopo 1967 e 2015). Le semifinali sono il 12 e 14 maggio, la finale il 16 maggio alla Wiener Stadthalle. La capitale austriaca, famosa per la musica classica, rinnova la sua immagine internazionale accogliendo una manifestazione che celebra inclusività e unione europea, con il motto "United by Music". Durante l'apertura, circa 200 manifestanti iraniani hanno protestato in Rathausplatz contro la partecipazione di Israele e il regime degli ayatollah, con slogan "Boycott Eurovision".