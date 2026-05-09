L'Italia é rappresentata all’Eurovision Song Contest 2026 da Sal Da Vinci, che per l'occasione delle prove musicali dell'evento di risonanza globale ha portato sul palco tra gli ex volti di Amici, Francesca Tocca.

Eurovision accoglie Sal Da Vinci con Per sempre sì

Sal Da Vinci nelle scorse ore ha registrato la prima performance di prova a Vienna sul palco dell'evento Eurovision, eseguendo una performance con la collaborazione di Francesca Tocca, ex volto di Amici. La ballerina si é presentata per l'occasione in un abito nuziale e la scenografia della performance ha dato le sfumature di un evento nuziale.

In un'intervista concessa a TV sorrisi e canzoni, il vincitore del Festival di Sanremo 2026 si é raccontato a tutto tondo, parlando in particolare della esibizione che lo ha atteso all'euro festival. All'Eurovision, Sal Da Vinci é stato chiamato a rappresentare l'Italia in quanto vincitore dell'ultimo Festival della canzone italiana con la sua Per sempre sì e l'obiettivo per lui é quello di registrare una performance particolare, che possa sorprendere i fan e non.

Sal Da Vinci non ha nascosto di voler rappresentare l'Italia in modo autentico e originale. Raccontandosi nell'intervista, in una anticipazione della sua gara ha fatto inoltre sapere di essere stato accolto dai fan stranieri con entusiasmo ai live esteri tenuti ad Amsterdam e Londra prima dell'Eurofestival.

"È stato incredibile, la gente sapeva già a memoria la mia canzone!" Ha fatto sapere l'artista campano.

Sal Da Vinci debutta all'Eurofestival

Sal Da Vinci ha trionfato al Festival di Sanremo 2026 con il brano "Per sempre sì", vittoria che gli ha permesso di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest. In precedenza, si era classificato terzo a Sanremo 2009 con "Non riesco a farti innamorare". Nel 2024 la sua canzone "Rossetto e caffè" è diventata un enorme successo virale sui social network, scalando le classifiche italiane. È un protagonista del teatro musicale con spettacoli di grande richiamo come "Dalla parte del cuore", andato in scena al Teatro Augusteo di Napoli tra il 2025 e il 2026.

Tra gli eventi a Napoli sono in programma tre grandi concerti all'Arena Flegrea di Napoli il 25, 26 e 27 settembre 2026. Il suo ultimo lavoro discografico, intitolato proprio Per sempre sì, è in uscita a fine maggio 2026. .