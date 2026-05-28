Roma ha ospitato il 28 maggio 2026 la presentazione di una collaborazione inedita che unisce l’iconica top model Eva Herzigova e Roy Roger’s, storico marchio italiano del denim. Questa partnership ha dato vita a una capsule collection che fonde l’heritage distintivo di Roy Roger’s, rinomato per la sua lunga tradizione nel jeanswear, con una nuova visione estetica. L’obiettivo è reinterpretare lo stile attraverso volumi innovativi, dettagli ricercati e un’eleganza essenziale ma distintiva.

La collezione rappresenta un punto d’incontro tra la tradizione artigianale del brand e l’estetica sofisticata di Herzigova.

I capi, pensati per la quotidianità, si distinguono per la loro versatilità, il comfort e una spiccata personalità. La capsule include elementi chiave del guardaroba contemporaneo: jeans, over T‑shirt e capi utility, tutti reinterpretati in chiave moderna per adattarsi a uno stile di vita dinamico. L’attenzione ai volumi nuovi e ai dettagli curati crea uno stile che coniuga praticità e carattere, rendendo i capi adatti a molteplici occasioni e confermando lo spirito innovativo della collaborazione. L’intento è creare «capi che potessero essere protagonisti ogni giorno, puntando su comfort, eleganza e dettagli che rendano ogni pezzo speciale», sottolineando l’attenzione alla qualità e alla funzionalità tipica del marchio.

La capsule collection Eva x Roy Roger's: dettagli e stile

Tra i pezzi di spicco della collezione firmata Eva Herzigova per Roy Roger’s spicca il pantalone “Eva Denim Black Light Stone”. Questo capo, interamente Made in Italy, è un esempio della cura artigianale che contraddistingue il brand. Proposto in diverse taglie americane per donna (dal 24 al 30), il pantalone presenta una vita media con passanti, pences e una salpa personalizzata Eva Roy Roger’s applicata sul retro. La chiusura è affidata a bottoni e zip, mentre le tasche laterali a filo e un taschino posteriore con bottone ne arricchiscono la funzionalità. Il wide fit garantisce comodità e un tocco di modernità, e la composizione unisce il cotone (70%) al lyocell (30%), assicurando resistenza e comfort.

L’approccio stilistico della capsule mira a celebrare la bellezza autentica degli anni Novanta, mescolando elementi classici e contemporanei. Questa filosofia si traduce nel motto «non segue le mode, ma le attraversa», espressione della visione stilistica di Herzigova. La collezione si inserisce armonicamente nel percorso di Roy Roger’s, che dagli anni Cinquanta è riconosciuto come una delle eccellenze del denim Made in Italy, apprezzato per l’innovazione nei materiali e nelle lavorazioni.

Roy Roger's: un'icona del denim italiano

Fondato a Firenze nel 1952, Roy Roger’s è stato il primo produttore italiano di jeans e si è rapidamente affermato come sinonimo di qualità. Il successo è dovuto all’uso di materiali selezionati e all’introduzione di dettagli distintivi, come la celebre cerniera posteriore.

Nel corso della sua storia, il marchio ha saputo rinnovarsi, collaborando con importanti figure del mondo della moda e interpretando le esigenze di una clientela internazionale alla ricerca di prodotti durevoli e originali. La collaborazione con Eva Herzigova si inserisce in questa tradizione, evidenziando la costante attenzione del brand all’innovazione e al dialogo con diverse estetiche.

La nuova capsule collection, interamente prodotta in Italia, rafforza l’identità di Roy Roger’s come brand capace di combinare artigianalità, ricerca nelle lavorazioni e cura per il design. Le numerose collezioni del marchio dimostrano come il jeanswear non sia solo abbigliamento casual, ma una vera e propria espressione di stile personale ed evoluto. La presenza di una testimonial di fama internazionale come Eva Herzigova conferisce ulteriore risalto all’iniziativa, consolidando il percorso del brand verso collaborazioni di prestigio.