La Dallas Symphony Orchestra, sotto la direzione di Fabio Luisi, ha pubblicato la registrazione dal vivo della celebre Tetralogia di Richard Wagner, il Ring des Nibelungen. Questo progetto di eccezionale rilevanza celebra i 150 anni dalla prima esecuzione dell’opera al Festival di Bayreuth nel 1876 e coincide con la stagione numero 125 dell’orchestra americana. Il disco, edito da Delos, rappresenta un’iniziativa rara nel panorama sinfonico statunitense.

La registrazione completa del Ring des Nibelungen, in forma di concerto, è stata realizzata nel 2024 presso il Morton H.

Meyerson Symphony Center di Dallas, attraverso diversi appuntamenti. La cura sonora è stata affidata a Dirk Sobotka di Soundmirror, produttore vincitore di un Grammy Award. Il cast vocale include interpreti di spicco come Mark Delavan (Wotan), Lise Lindstrom (Brünnhilde), Sara Jakubiak (Sieglinde), Daniel Johansson (Siegfried), Christopher Ventris (Siegmund), Deniz Uzun (Fricka), Michael Laurenz (Mime) e Tómas Tómasson (Alberich), assieme ad altri artisti. La regia scenica è stata curata da Alberto Triola.

Un'impresa storica per un'orchestra americana

Il cofanetto, disponibile sia in formato digitale sia fisico (13 CD), include saggi, il libretto completo in tedesco e inglese e note di copertina a cura di René Spencer Saller.

Sotto la guida di Luisi, la Dallas Symphony Orchestra si afferma come la prima sinfonica americana in tempi recenti a eseguire e documentare l’intero ciclo wagneriano. Il direttore stesso ha sottolineato: «Il ciclo del Ring è una delle opere musicali più profonde e complesse mai scritte. È l’intera umanità portata in scena: la famiglia, l’amore, il sesso, la perdita, le conseguenze e la ricerca del potere. Nell’arco dell’intera storia, guidati da una musica e da un testo meravigliosi, alla fine si è trasformati. Questa è musica che richiede tutto da chi la affronta, sul piano tecnico, emotivo e spirituale».

Fabio Luisi, direttore musicale della Dallas Symphony Orchestra dal 2020, è un riconosciuto interprete wagneriano, già premiato con un Grammy Award per la direzione delle ultime due opere del Ring al Metropolitan Opera e per aver diretto l’intero ciclo nei maggiori teatri europei.

Il valore di questa nuova registrazione è stato rimarcato anche da Michelle Miller Burns, presidente e Ceo della Dallas Symphony Orchestra, che ha definito la Tetralogia «uno dei risultati più significativi nei 125 anni di storia dell’ensemble», un’impresa resa possibile dal talento dei musicisti, del cast di canto e dalla profonda esperienza del direttore.

La Dallas Symphony Orchestra e il suo prestigioso centro

Fondata nel 1900, la Dallas Symphony Orchestra è una delle istituzioni musicali più longeve e prestigiose degli Stati Uniti. La sua sede, il Morton H. Meyerson Symphony Center, progettata da I. M. Pei e inaugurata nel 1989, è celebre per l’eccellenza acustica e per aver ospitato negli anni artisti e direttori di fama mondiale.

La stagione 2024 segna un doppio anniversario per l’orchestra che, con Luisi, celebra un secolo e un quarto di attività artistica proprio con un progetto dal forte valore simbolico, legato anche all’anniversario bayreuthiano dell’opera wagneriana.

La pubblicazione della Tetralogia non solo offre un documento musicale di rilievo internazionale, ma consolida la centralità dell’istituzione nella vita culturale della città texana. Il cofanetto, arricchito da contributi critici e testuali, si configura come uno strumento di approfondimento per appassionati e studiosi, in una stagione celebrativa che sottolinea la continuità e l’innovazione dell’ente sinfonico.