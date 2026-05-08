L'artista israeliano Belu-Simion Fainaru, selezionato per rappresentare Israele alla Biennale Arte 2026 di Venezia, ha enfaticamente sottolineato il valore della libertà di espressione per tutte le nazioni. La sua dichiarazione è avvenuta in occasione della cerimonia di inaugurazione del padiglione israeliano all’Arsenale, alla presenza dell’ambasciatore Jonathan Peled. "Tutti i paesi devono avere libertà di espressione", ha affermato Fainaru. "La Biennale non può essere un’arena per battaglie politiche, per discriminazioni razziali o ideologiche, sia per Israele che per tutti gli altri paesi.

Venezia è una città del dialogo". L'artista espone l'installazione 'Rose of Nothingness', un'opera che è stata riammessa ai premi della rassegna dopo le dimissioni della Giuria internazionale e la successiva introduzione dei 'Leoni dei Visitatori'.

Durante la medesima cerimonia, Fainaru ha rafforzato la sua posizione: "Come artista difendo la libertà di parola per ogni essere umano. Il passaporto non può essere utilizzato per discriminazioni di nessun tipo". L'artista era stato precedentemente escluso dalla premiazione, insieme ad altre nazioni come la Russia. A seguito di tale decisione, Fainaru aveva inviato una diffida formale alla Biennale di Venezia, denunciando "discriminazione razziale" e "antisemitismo" e minacciando un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

"Alla Biennale possono e devono stare insieme in pace tutti i popoli", ha ribadito Fainaru, definendo la riammissione una "vittoria della libertà di espressione", poiché "ogni artista ha il diritto di esprimere liberamente le proprie convinzioni e di mostrare la propria arte".

Le polemiche sulla premiazione e la difesa dell'artista

La decisione iniziale della Giuria internazionale di escludere Israele e Russia dalla competizione aveva generato un acceso dibattito. Fainaru, in diverse occasioni, ha qualificato tale scelta come una "discriminazione razziale", valutando seriamente un ricorso legale. L'artista ha evidenziato che la motivazione addotta dalla Giuria riguardava le accuse di crimini contro l’umanità mosse dalla Corte penale internazionale ai leader dei due paesi.

Tuttavia, Fainaru ha contestato questa applicazione selettiva, notando come la stessa logica non fosse stata estesa ad altri stati, citando esempi come l'Iran e l'Arabia Saudita, e giudicando offensivo l'accostamento tra Israele e il governo russo di Putin.

Fainaru ha inoltre manifestato una crescente preoccupazione per la diffusione dell'antisemitismo in Europa. Docente presso l'università di Haifa, l'artista ha voluto ricordare il contesto multiculturale del suo ambiente accademico, dove la collaborazione con studenti palestinesi è una componente essenziale del suo operato quotidiano. Per Fainaru, la Biennale deve rimanere uno spazio privilegiato di dialogo e libertà artistica, capace di elevarsi al di sopra delle contingenze politiche internazionali.

Il Padiglione Israele, la Biennale e l'opera 'Rose of Nothingness'

La Biennale Arte di Venezia, giunta alla sua 61ª edizione nel 2026, si conferma come uno degli eventi espositivi più prestigiosi a livello globale. Il Padiglione Israele è situato all’interno dell’Arsenale, uno dei principali complessi espositivi della rassegna, affiancando i Giardini. L'opera di Fainaru, 'Rose of Nothingness', è stata ideata per esplorare i temi dell'identità e della memoria. Belu-Simion Fainaru, nato nel 1959, è un artista riconosciuto per la sua sensibilità verso le questioni sociali e per una pratica artistica che indaga i concetti di convivenza, tolleranza e disagio contemporaneo, spesso attraverso progetti di arte pubblica e partecipativa.

La partecipazione di Fainaru, unitamente all'intervento dell'ambasciatore Jonathan Peled in occasione dell'inaugurazione, ha riaffermato l'importanza del dialogo tra i popoli in una città come Venezia, da sempre crocevia di culture. La Biennale, pertanto, si configura non solo come un appuntamento irrinunciabile per gli operatori del settore dell'arte contemporanea, ma anche come un significativo spazio simbolico per affrontare i grandi temi civili, sociali e internazionali.