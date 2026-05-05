Dal 15 al 17 maggio, la città di Fano ospiterà la terza edizione di 'Sopravento', il festival musicale di Colapesce e Dimartino. Promossa da Rebel House con il Comune di Fano, la manifestazione si conferma appuntamento che unisce musica d'autore e identità locale, valorizzando luoghi simbolo della tradizione marinara, come l'Ex chiesa di San Francesco, sede di concerti e attività.

L'assessore Alberto Santorelli ha evidenziato: “Si tratta di un progetto a cui teniamo particolarmente, anche per la sua capacità di valorizzare e tramandare le tradizioni della città”.

Mattia Priori di Rebel House ha sottolineato la ricchezza del programma, con oltre 415mila visualizzazioni organiche online. Il "villaggio" è concepito come spazio da vivere prima dei concerti, stimolando la partecipazione.

Format intimo e risonanza nazionale

Il festival 'Sopravento' si distingue nel panorama nazionale per la sua scelta di un approccio acustico e raccolto. Dimartino ha evidenziato la crescente rilevanza nazionale, con un'edizione quasi sold out. Colapesce ha aggiunto che “il contesto influenza profondamente la musica stessa, da qui la scelta di privilegiare una dimensione intima e raccolta, per un’esperienza partecipata e in contrasto con i grandi eventi”. Questa impostazione rafforza il legame tra arte e città, integrando concerti, incontri e iniziative per le famiglie.

Il festival rievoca il profondo legame tra mare e musica. Come testimonia il pescatore fanese Mario Pipeta: “I pescatori hanno da sempre una forte passione per la musica. Al festival auguro vento in poppa”. Fonde dimensione locale e respiro nazionale, divenendo punto d'incontro tra generazioni e culture.

Impatto culturale e valorizzazione territoriale

Nata nel 2022, 'Sopravento' consolida il ruolo di Fano quale centro culturale legato alla tradizione marinara. Ogni anno propone artisti nazionali, affiancando alla musica laboratori, incontri e proposte per i giovani. È un elemento di spicco nel panorama culturale adriatico, incrementando l'attrattività turistica. Eventi collaterali e il coinvolgimento di realtà cittadine e famiglie fanesi ne testimoniano il radicamento nel tessuto sociale, promuovendo la musica come strumento di coesione e crescita identitaria.