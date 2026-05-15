Il regista Asghar Farhadi presenta in concorso al Festival di Cannes il suo nuovo film, "Histoires parallèles", un'opera che indaga il fragile confine tra osservazione, immaginazione e realtà. Girato a Parigi con un cast stellare – Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Niney e Adam Bessa – la pellicola intreccia molteplici storie, creando una narrazione complessa e stratificata. Farhadi stesso sottolinea: “C’è un confine davvero fragile tra osservazione, immaginazione e realtà”, evidenziando il cuore tematico del film. "Histoires parallèles", liberamente ispirato al ‘Decalogo sei’ di Krzysztof Kieślowski e al sesto comandamento "Non commettere adulterio", segue Sylvie (Isabelle Huppert), una scrittrice in cerca di ispirazione che spia i suoi vicini, traendone spunto per il suo romanzo.

La distribuzione italiana è affidata a Lucky Red.

I protagonisti sono i vicini di Sylvie, titolari di uno studio di sound designer: Anna/Nita (Virginie Efira), Pierre/Nicolas (Vincent Cassel) e l’assistente Christophe/Théo (Pierre Niney). La dinamica tra finzione e realtà si complica quando Sylvie assume Adam (Adam Bessa). Il giovane, attratto dalla bozza del manoscritto, inizia a influenzare l'immaginario della scrittrice, facendolo entrare nella vita reale. Il film alterna così la versione romanzata con la presunta "verità", illustrando come la finzione possa incidere sulla vita e viceversa. Un cameo di Catherine Deneuve impreziosisce il cast.

Il suono come metafora della realtà artefatta

La scelta di far ruotare la storia attorno a sound designer è centrale per Farhadi.

Il regista spiega: “L’idea che il suono più reale sia quello artificiale è diventata un concetto chiave per 'Histoires parallèles'”. Questa prospettiva riflette la sua fascinazione per il rapporto tra realtà e costruzione artistica, un interesse che affonda le radici nella sua tesi di laurea sul silenzio. Farhadi ha sempre sostenuto che “il silenzio non è affatto l’assenza di suono. Il silenzio è insito nel linguaggio stesso”. Il film esplora gli effetti psicologici derivanti dalla distanza tra vero e falso.

Il tema dell'adulterio, fulcro della pellicola, è rivisitato attraverso lo sguardo della protagonista e le sue proiezioni letterarie, riprendendo il modello del "Decalogo sei". Le performance del cast sono state molto apprezzate, in particolare quella di Adam Bessa, descritta come emblematica del dualismo tra innocenza e minaccia.

Anche Virginie Efira ha ricevuto un plauso speciale dalla critica francese per la sua interpretazione interiorizzata, considerata uno dei punti di forza del film.

Farhadi e Cannes: una storia di successi consolidati

Il Festival di Cannes ha costantemente riconosciuto e premiato i lavori di Asghar Farhadi. Il suo debutto in concorso risale al 2013 con "The Past", che valse a Bérénice Bejo il premio come migliore attrice. Seguirono "The Salesman" (2016), premiato per la migliore sceneggiatura e il miglior attore (Shahab Hosseini); "Everybody Knows" (2018), film d'apertura; e "A Hero" (2021), vincitore del Gran Premio. Nel 2022, Farhadi è stato membro della giuria. "Histoires parallèles" ha una durata di 2 ore e 19 minuti e la sua uscita nelle sale francesi è avvenuta il 14 maggio 2026. L'opera si conferma come una nuova e profonda esplorazione dell'interazione tra arte, verità, adulterio e percezione, in linea con la cifra stilistica consolidata del regista iraniano.