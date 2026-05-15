Il cineasta iraniano Asghar Farhadi ha espresso profonda angoscia e condanna per i recenti e tragici eventi che hanno colpito l'Iran. Durante la conferenza stampa al Festival di Cannes, dove ha presentato il suo nuovo film "Histoires Parallèles", il regista ha dichiarato di portare con sé l'angoscia per la morte di numerosi innocenti, anche bambini, sia a causa della guerra sia per i massacri avvenuti durante le manifestazioni. Farhadi ha sottolineato che questi eventi, molto dolorosi, non saranno mai dimenticati.

Il regista ha evidenziato come l'indignazione per la morte di civili in guerra non implichi un sostegno all'uccisione dei dimostranti.

Allo stesso modo, l'empatia per le vittime delle proteste non esclude il dolore per coloro che perdono la vita sotto le bombe. Farhadi ha ribadito: “Tutte queste morti sono un crimine; sotto nessuna circostanza posso giustificare l’uccisione di persone in guerra, nelle esecuzioni o il massacro di persone che protestano. È estremamente crudele e tragico vedere che nel mondo di oggi, nonostante il progresso, ci svegliamo ogni giorno con notizie di persone uccise senza senso”. Le sue parole giungono in un momento di tensione per la società iraniana, segnata da violente repressioni, conflitti e un numero crescente di vittime innocenti.

La voce degli artisti iraniani e il film di Farhadi

Le dichiarazioni di Farhadi si inseriscono in un contesto di forte mobilitazione da parte della comunità cinematografica iraniana.

Nei mesi precedenti, numerosi cineasti hanno preso posizione contro la repressione delle proteste urbane, spesso fronteggiate dalle forze di sicurezza. Una dichiarazione congiunta, firmata da registi come Farhadi e Jafar Panahi, ha condannato la repressione, affermando che il diritto di protestare è un diritto civile naturale e che "sparare su persone che scendono in piazza a mani vuote è un crimine contro il diritto alla vita e non ha alcuna giustificazione". La comunità cinematografica ha inoltre assunto l'impegno di raccontare queste ferite sociali e di difendere la libertà di espressione attraverso le proprie opere.

"Histoires Parallèles", l'ultimo film di Farhadi, giunge in un periodo di grande turbamento per il Paese.

Il film, in linea con le precedenti produzioni del regista, si propone di esplorare le tensioni tra individuo e società, giustizia e libertà. Farhadi ha consolidato la sua fama internazionale proprio grazie a opere che indagano i dilemmi morali della società iraniana. La presentazione di questa pellicola al Festival di Cannes, che affronta indirettamente tali tematiche, assume quindi una particolare risonanza nel dibattito culturale.

Contesto di repressioni, esecuzioni e guerra in Iran

L'Iran ha vissuto negli ultimi mesi un'ondata di proteste popolari, spesso represse brutalmente, causando numerose vittime tra i manifestanti, inclusi giovani e minorenni. Parallelamente, le tensioni e i conflitti regionali hanno mietuto ulteriori vittime civili.

La posizione di Farhadi e di altri esponenti culturali rappresenta una chiara critica alle modalità con cui le autorità iraniane gestiscono il dissenso e le crisi interne, in continuità con quanto già denunciato in appelli collettivi dei cineasti.

La società civile e il settore culturale hanno più volte evidenziato il legame tra la dispersione di risorse nazionali in conflitti regionali e il conseguente impoverimento della popolazione. La denuncia della "corruzione organizzata", del "saccheggio delle ricchezze pubbliche" e della diffusione di un'ideologia basata sulla paura è un tema ricorrente nelle prese di posizione degli artisti. In un appello recente, gruppi di cineasti hanno riaffermato l'impegno a "condannare la soppressione e l’uccisione dei manifestanti" e a "difendere la libertà di espressione con tutte le loro forze", esprimendo apertamente solidarietà al popolo iraniano.