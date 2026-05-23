La settantanovesima edizione del Festival di Cannes si è conclusa il 23 maggio 2026 con una cerimonia ricca di momenti significativi, tra cui l'intervento dell'attore italiano Pierfrancesco Favino. Chiamato a introdurre il premio per la migliore attrice, Favino ha offerto una profonda riflessione sulla natura creativa dell'essere umano e sulla sua responsabilità nel mondo contemporaneo.

Nel suo discorso, l'attore ha sottolineato l'importanza di «creare, di costruire in un mondo che sembra consumato da una passione per la distruzione». Ha evidenziato come la distruzione sia spesso la via più semplice, mentre la creazione richieda «forza, talento, dubbi e amore».

Favino ha invitato a una profonda autoanalisi, affermando: «Guardatevi allo specchio, fate un bilancio di voi stessi, imparate a conoscervi. Perché è proprio in questo che risiede il nostro superpotere, la nostra capacità di inventare mondi insieme e di farli funzionare. È la nostra forza e la nostra responsabilità preservarla». Le sue parole hanno marcato uno dei passaggi più intensi della serata, evidenziando il valore intrinseco della creatività artistica.

La cerimonia di chiusura: premi e protagonisti internazionali

La serata finale del Festival, che ha visto l'annuncio dei vincitori tra i ventidue film in concorso, è stata condotta da Eye Haïdara, già maestra di cerimonie all'apertura. La giuria, presieduta dal regista, sceneggiatore e produttore sudcoreano Park Chan-wook, ha assegnato i prestigiosi riconoscimenti.

Tra i premi conferiti figurano la Palma d'Oro, il Gran Premio, il Premio della Giuria, il Premio per la Miglior Regia, il Premio per la Miglior Sceneggiatura, il Premio per la Miglior Attrice e il Premio per il Miglior Attore.

Numerose le personalità del cinema internazionale che si sono alternate sul palco per consegnare i premi. Tra i nomi di spicco figurano Geena Davis – protagonista anche del poster di quest'edizione insieme a Susan Sarandon, in un'immagine iconica tratta da Thelma & Louise – Zoe Saldaña, Xavier Dolan, Gael García Bernal e Nadine Labaki. La Palma d'Oro per la sezione principale del concorso internazionale è stata consegnata dall'attrice scozzese Tilda Swinton, aggiungendo un tocco di eleganza alla premiazione.

Un momento particolarmente emozionante è stato dedicato alla consegna di una Palma d'Oro onoraria a Barbra Streisand. Non potendo partecipare di persona, l'artista ha richiesto che il premio fosse presentato da Isabelle Huppert, che ha reso un sentito omaggio alla sua straordinaria carriera. La cerimonia ha inoltre riconosciuto l'importanza dei nuovi talenti e delle opere prime: Carla Simón, presidente della Giuria dei Cortometraggi, ha assegnato la Palma d'Oro al Cortometraggio, mentre Monia Chokri ha guidato la Giuria della Caméra d'Or per premiare la migliore opera prima tra le selezioni ufficiali del Festival.

L'edizione 2026 del Festival di Cannes ha così ribadito il suo ruolo di piattaforma globale per il cinema, celebrando non solo le eccellenze artistiche ma anche promuovendo un messaggio di impegno e responsabilità attraverso le parole dei suoi protagonisti, come quelle di Pierfrancesco Favino, che hanno invitato a riflettere sul potere e sul dovere della creazione in un mondo in continua evoluzione.