Prendono il via le Feltrinelli Lectures, un nuovo progetto editoriale internazionale frutto della collaborazione tra Feltrinelli e la casa editrice indipendente spagnola Anagrama. L'iniziativa, che unisce due editori, due lingue e le città di Milano e Barcellona, mira a rinnovare il ruolo pubblico della cultura e degli intellettuali nel contesto contemporaneo. Il ciclo di incontri e pubblicazioni debutta con Richard Ford, tra i maggiori scrittori americani contemporanei. Ford presenterà il volume "Con parole semplici", una riflessione sulla scrittura e sul senso della letteratura oggi, da cui è tratto lo speech "Extra‑Literary Influences".

Gli appuntamenti sono fissati per il 26 maggio 2026 al Centro de Cultura Contemporánea di Barcellona e il 28 maggio alle 18.30 alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano. L'ingresso a Milano sarà libero fino a esaurimento posti.

Richard Ford: tra influenze extraletterarie e impegno civile

Durante le prime Lectures, Richard Ford, vincitore del Premio Pulitzer e PEN/Faulkner, esplorerà il proprio percorso di autore attraverso ricordi personali e riferimenti letterari. La sua riflessione, intitolata "Extra‑Literary Influences", metterà in luce come ogni narrazione, anche la più intima, possieda una dimensione politica, indagando il rapporto tra individuo e comunità. L'autore restituisce al romanzo il suo valore di strumento di conoscenza e forma di verità.

Al centro del dibattito vi sarà il ruolo pubblico dell’intellettuale contemporaneo, interrogando il rapporto tra cultura e impegno civile in una prospettiva che abbraccia Europa e Stati Uniti. La conferenza di Barcellona, presentata da Sílvia Sesé, sarà accessibile anche tramite induzione magnetica.

La visione internazionale del Gruppo Feltrinelli

Le Feltrinelli Lectures si configurano come uno spazio di dialogo che unisce la parola scritta a quella viva, promuovendo il confronto tra autori, intellettuali e pubblico. Carlo Feltrinelli ha evidenziato il desiderio di riportare al centro del dibattito pubblico la voce degli intellettuali, creando spazi di confronto per la circolazione delle idee e la costruzione di nuove consapevolezze.

La Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, affiancata dalla nuova Fundación Feltrinelli Anagrama a Barcellona, rafforza la propria presenza internazionale per promuovere la cultura indipendente, sostenere l'innovazione culturale e valorizzare i nuovi talenti. Questo progetto si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo Feltrinelli, che ha già aperto la sua prima libreria sudamericana a Montevideo lo scorso febbraio e avvia ora una collana editoriale dedicata alle Lectures, affiancando grandi titoli internazionali come "El doctor Zhivago" di Boris Pasternak, "Principio, medio, fin" di Valeria Luiselli, "La Carne" di David Szalay e "Breve historia herética de la Música Clásica" di Alessandro Baricco.