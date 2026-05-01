Il Concertone del Primo Maggio si conferma uno degli appuntamenti più attesi nel panorama musicale e sociale italiano. L'evento, che si tiene a Roma nella storica Piazza San Giovanni in Laterano, è pronto ad accogliere migliaia di spettatori per una giornata all'insegna della musica dal vivo e dell'impegno civile. La conduzione di quest'anno è affidata a un trio d'eccezione: Arisa, Pierpaolo Spollon e BigMama, che guideranno il pubblico attraverso le numerose esibizioni.

Conduzione e il Messaggio del Concertone

La manifestazione, promossa dalle principali sigle sindacali CGIL, CISL e UIL e organizzata da iCompany sotto la direzione artistica di Massimo Bonelli, vede Arisa e Pierpaolo Spollon affiancare BigMama, alla sua terza partecipazione consecutiva.

L'obiettivo del Concertone è offrire un momento di leggerezza e spontaneità, favorendo un dialogo autentico, specialmente con le nuove generazioni. La musica diventa così il veicolo privilegiato per trasmettere messaggi di rilevanza sociale e culturale, celebrando la Festa dei Lavoratori con un approccio inclusivo e partecipativo.

La Ricca Scaletta di Artisti sul Palco

La lunga maratona musicale prenderà il via con un'importante anteprima dedicata ai talenti emergenti. Sul palco di Piazza San Giovanni si esibiranno Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra, Tigri da Soggiorno, Wepro, insieme alle tre vincitrici del contest 1MNEXT: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo. A seguire, una scaletta di artisti di fama nazionale e internazionale si alternerà per ore di musica.

Tra i numerosi nomi che calcheranno il palco figurano Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Dardust con Davide Rossi, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, i leggendari Litfiba (nella loro formazione anni ’80), Madame, Maria Antonietta e Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta, Paolo Belli, i Pinguini Tattici Nucleari, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Silvia Salemi e Sissi.

Un parterre che promette di soddisfare tutti i gusti musicali.

Modalità di Visione e Orari della Diretta

Per chi non potrà essere presente a Roma, il Concertone del Primo Maggio sarà ampiamente accessibile. La diretta televisiva inizierà su Rai 3 alle ore 15.15 e proseguirà senza interruzioni fino a notte inoltrata, con una breve pausa tra le 19.00 e le 20.00 per i consueti telegiornali. L'evento sarà disponibile anche in streaming attraverso le piattaforme RaiPlay, RaiNews.it e Rai Italia, garantendo una visione capillare. Gli appassionati di radio potranno seguire la maratona musicale su Rai Radio 2. L'ingresso in Piazza San Giovanni è come sempre gratuito, fino all'esaurimento dei posti disponibili, per permettere la massima partecipazione popolare a questo evento simbolo.

Il Concertone del Primo Maggio si conferma così un appuntamento irrinunciabile, unendo la celebrazione della Festa dei Lavoratori a momenti di profonda riflessione e di grande festa collettiva, attraverso il potere unificante della musica.