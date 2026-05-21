Il decimo giorno della settantanovesima edizione del Festival di Cannes 2026 ha visto i riflettori puntati su Penélope Cruz e Tilda Swinton, protagoniste indiscusse della Croisette. L'attenzione si è concentrata sulle attese anteprime cinematografiche, sugli incontri con il pubblico e sulle cerimonie di premiazione che hanno animato la giornata.

L'arrivo di Penélope Cruz ha segnato uno dei momenti clou, con l'attrice spagnola giunta sulla Croisette per l'anteprima mondiale di ‘La bola negra’. Questo film, in concorso, è diretto dal duo Javier Calvo e Javier Ambrossi, conosciuti nell'ambiente cinematografico come ‘Los Javis’, e rappresenta un'opera particolarmente attesa.

La pellicola è una trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo incompiuto di Federico García Lorca e si addentra nell'esplorazione della sessualità e del desiderio, narrando le vicende di tre uomini in epoche storiche differenti. Il prestigioso cast include nomi di spicco come Glenn Close, la star della serie ‘Élite’ Miguel Bernardeau e l'attore italiano Lorenzo Zurzolo, arricchendo ulteriormente l'appeal di questa produzione.

Il debutto di ‘Coward’ di Lukas Dhont

Un altro titolo che ha catalizzato l'attenzione tra i film in concorso è stato ‘Coward’, l'ultima fatica del regista Lukas Dhont, annoverato tra le opere più attese di questa edizione del Festival. La trama del film si sviluppa attorno alla figura di un giovane soldato che, durante le fasi cruente della Prima Guerra Mondiale, giunge al fronte belga animato dal profondo desiderio di dimostrare il proprio coraggio e valore.

Tuttavia, in questo contesto di estrema violenza e privazione, il protagonista si imbatte in un gruppo di commilitoni che, attraverso l'espressione artistica del teatro e della performance, cercano di costruire e preservare un fragile ma significativo spazio di libertà e umanità. Questa narrazione profonda e toccante si inserisce perfettamente nel filone delle opere che esplorano i temi dell'identità, della resilienza e della ricerca di significato in tempi di conflitto, consolidando la posizione di Dhont come voce autorevole e sensibile nel cinema contemporaneo.

L'incontro con Tilda Swinton e le cerimonie finali

La giornata è stata impreziosita anche dalla presenza di Tilda Swinton, icona del cinema internazionale, che ha dedicato un prezioso momento al pubblico.

Nel corso di questo incontro, l'attrice ha ripercorso le tappe salienti della sua lunga e variegata carriera, caratterizzata da scelte artistiche audaci e interpretazioni memorabili. La sua capacità di trasformazione e la sua profonda intelligenza hanno offerto agli spettatori presenti spunti di riflessione e aneddoti significativi. La decima giornata del Festival si è avviata alla conclusione con la solenne cerimonia di premiazione della Quinzaine Des Cinéastes, uno degli eventi collaterali più prestigiosi. A seguire, è stato proiettato il film di chiusura, ‘Le Vertige’ (conosciuto anche come ‘Vertiginous’), diretto da Quentin Dupieux. Il regista francese è stato un protagonista di questa 79esima edizione anche con un'altra sua opera, ‘Full Phil’, che vanta nel cast attori del calibro di Kristen Stewart e Woody Harrelson, confermando la sua prolifica attività creativa.

Le presenze italiane e il respiro internazionale del Festival

Il Festival di Cannes 2026 ha evidenziato anche una significativa presenza italiana, con Lorenzo Zurzolo che ha preso parte al cast di ‘La bola negra’, e Monica Bellucci che ha rappresentato l'Italia nel film francese ‘Histoires de la nuit’. Questi contributi sottolineano il ruolo attivo e la visibilità degli artisti italiani in un contesto globale. L'evento si conferma, ancora una volta, un appuntamento di primaria importanza per il panorama cinematografico internazionale, fungendo da crocevia per grandi interpreti, registi di fama mondiale e nuove promesse. La kermesse offre una vetrina d'eccezione per le produzioni più innovative e significative, consolidando la sua reputazione come piattaforma indispensabile per il dialogo e la celebrazione dell'arte cinematografica a livello globale.