La dodicesima edizione del Festival Leali delle Notizie si terrà a Ronchi dei Legionari (Gorizia) dal 9 al 14 giugno 2026. L'evento, dedicato al giornalismo e alla libertà di stampa, accoglierà 175 ospiti e sarà preceduto dagli incontri itineranti "Aspettando il Festival…", dal 15 al 24 maggio, in undici comuni.

Programma e Tematiche Centrali

Il Festival propone quattro mostre, quattro spettacoli e cinquantacinque panel, tra dibattiti, masterclass e presentazioni. Le tematiche includono il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’informazione, i conflitti internazionali, le inchieste giornalistiche, la cronaca giudiziaria e la libertà di stampa a dieci anni dal Freedom of Information Act.

Saranno inoltre approfonditi i cinquant'anni dal terremoto del Friuli, gli ottocento anni dalla morte di San Francesco e i venticinque anni dal G8 di Genova.

Premi e Ospiti di Rilievo

L'apertura, il 9 giugno, vedrà la consegna del quinto premio Leali Young, in memoria della giornalista Cristina Visintini, dedicato a giovani sul cambiamento climatico. La chiusura, il 14 giugno, assegnerà il nono premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia a Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it, noto per il "caso Paragon".

Tra gli ospiti figurano Alessandra Briganti, Anna Zafesova, Tommaso Piffer, Lorenzo Trombetta (esperto sulla Siria), Stefano Polli, Alessio Lasta e Giuseppe Palmisano (vicepresidente Comitato Onu per i diritti economici, sociali e culturali).

Il presidente Luca Perrino e il sindaco Mauro Benvenuto hanno sottolineato l'importanza del Festival per la promozione di un'informazione libera e responsabile. L'evento gode dell’alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero della Cultura e del sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

L'Impegno per la Libertà d'Informazione e la Memoria

L’associazione Leali delle Notizie si impegna per la libertà d'informazione, dedicando attenzione all’Iran e alle vittime della repressione. In occasione della Giornata mondiale della Libertà di Stampa (30 aprile), un ricordo speciale è stato rivolto a Raha Behloulipour, studentessa iraniana uccisa il 9 gennaio 2026. A lei è stato dedicato un pannello lungo la "Passeggiata della libertà di stampa" di Ronchi dei Legionari.

La giornata ha commemorato anche Carlo Tresca, assassinato a New York l’11 gennaio 1943, e Camillo Berneri, ucciso nel maggio 1937 a Barcellona. È stato presentato il volume "La libertà delle panchine" di Paolo Ciampi. Dal 2019, grazie all'ex vicepresidente Cristina Visintini, scomparsa nel 2021, Ronchi dei Legionari ospita panchine dedicate alla libertà di stampa e ai giornalisti vittime di violenza, tra cui Daphne Caruana Galizia, Antonio Megalizzi, Mario Paciolla e la stessa Visintini. Il Festival si conferma un momento cruciale di riflessione sulla centralità della professione giornalistica e sulla tutela del diritto all’informazione, consolidando il ruolo di Ronchi dei Legionari come punto di riferimento per il dibattito libero e informato, in linea con l’articolo 21 Cost.