Dal 22 giugno al 4 agosto 2026, l'Emilia-Romagna si prepara ad accogliere la nuova edizione del Festival Mundus, un appuntamento musicale estivo di grande risonanza nel panorama culturale regionale. Curato da Ater Fondazione, il festival vanta una storia di trentuno anni, confermandosi un punto di riferimento per chi desidera intraprendere viaggi musicali attraverso le sonorità e le culture di tutto il mondo. Questa edizione propone dodici concerti, con circa sessanta artisti italiani e internazionali che si esibiranno tra le città di Reggio Emilia, Casalgrande, Correggio e Scandiano.

L'inaugurazione del festival è fissata per il 22 giugno ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, dove il gruppo Constantinople incanterà il pubblico con un repertorio che intreccia le ricche tradizioni persiane e africane. Il 29 giugno, il palco sarà di Fabrizio Bosso e Javier Girotto, che presenteranno “Latin Mood”, un progetto capace di fondere le energie dell'hard bop con i ritmi vibranti latinoamericani. A Scandiano, il 3 luglio, Gino Castaldo ed Ema Stokholma offriranno uno spettacolo che ripercorre i suoni e le storie della musica pop degli anni Ottanta e Novanta. Tra le presenze internazionali più attese, spicca il debutto in Italia di Cara Rose, una nuova e promettente voce del soul e R&B contemporaneo, il 6 luglio.

Un cartellone ricco tra jazz, soul e world music

Le Scuderie di Villa Spalletti di Casalgrande saranno il suggestivo scenario per diversi appuntamenti: il 7 luglio ospiteranno Frida Bollani Magoni, seguita il giorno successivo, l'8 luglio, da un sentito tributo a icone del jazz come Miles Davis e John Coltrane, magistralmente interpretato da Roberto Gatto con Pietro Tonolo. Il 9 luglio, la Toscanini Academy Big Band, sotto la direzione di Beppe Di Benedetto, sarà protagonista di una serata dedicata al jazz orchestrale. Il programma prosegue con l'esibizione della cantante soul inglese Mica Millar il 20 luglio. A Correggio, gli appassionati potranno assistere ai concerti di Erica Mou il 21 luglio e dell’ensemble L’Antidote il 29 luglio.

Il gran finale della rassegna si terrà a Scandiano: il 30 luglio con l'energia dei Munedaiko e il 4 agosto con l'attesissima performance della cantante Sarah Jane Morris accompagnata dal Solis String Quartet. L'obiettivo degli organizzatori è valorizzare la ricchezza musicale contemporanea, proponendo un programma che spazia dal jazz alla world music, dal soul alle contaminazioni più attuali, creando un vero e proprio «ponte tra tradizione e innovazione, nel segno dell’incontro e della scoperta, senza limiti né confini».

Il Festival Mundus nel contesto culturale emiliano-romagnolo

Il Festival Mundus si inserisce a pieno titolo tra le manifestazioni musicali più significative dell’Emilia-Romagna, una regione che durante il periodo estivo offre un calendario ricco di eventi, dalla musica classica alle sonorità contemporanee.

Questo dinamismo è ulteriormente evidenziato dalla presenza, negli stessi mesi, di rassegne di respiro internazionale come l'Emilia Romagna Festival. Quest'ultimo, giunto alla sua ventiseiesima edizione, presenta cinquantasette concerti e oltre seicento artisti, animando abbazie, chiostri e luoghi storici della regione con un'offerta che spazia dal barocco al jazz, dal tango alla tradizione celtica. Anche in questo contesto, la Toscanini Academy e grandi interpreti internazionali si alternano a giovani talenti, mentre i tributi a figure come Miles Davis e John Coltrane sottolineano il profondo legame con la grande tradizione jazzistica.

La scelta di sedi prestigiose come i Chiostri di San Pietro, le Scuderie di Villa Spalletti e i centri storici di Scandiano e Correggio, contribuisce a definire il Festival Mundus come un evento culturale diffuso.

Questa strategia favorisce l'incontro tra pubblico e artisti in contesti che esaltano il patrimonio architettonico locale. L'attenzione all'innovazione nei linguaggi musicali, unita al recupero delle radici sonore internazionali, conferma la vocazione della rassegna quale luogo privilegiato di dialogo tra le arti e le culture del mondo, offrendo un'esperienza immersiva e senza confini.