Torna a Milano il tradizionale concerto gratuito della Filarmonica della Scala, in programma il 13 maggio in piazza Duomo sotto la direzione di Riccardo Chailly.

La principale novità dell’edizione 2026 riguarda il pubblico: per la prima volta gli spettatori potranno assistere all’evento seduti. Saranno infatti predisposti cinquemila posti gratuiti, prenotabili a partire dalle ore 14 del 13 maggio. Nelle precedenti edizioni, invece, l’area era organizzata prevalentemente con posti in piedi e circa duemila sedute riservate a sponsor e autorità.

Il concerto, realizzato con il Main Partner UniCredit, gli sponsor Allianz ed Esselunga e con il patrocinio del Comune di Milano, proporrà quest’anno un programma dedicato al Novecento musicale.

In scaletta figurano le danze tratte da “Aleko”, opera giovanile di Sergej Rachmaninov, le musiche composte da Dmitrij Šostakovič per il film d’animazione “Storia del pope e del suo operaio Balda”, due danze sinfoniche da “West Side Story” di Leonard Bernstein e soprattutto il “Concerto in fa maggiore per pianoforte e orchestra” di George Gershwin, interpretato dal pianista Hayato Sumino.

Per Sumino sarà il debutto con la Filarmonica della Scala. Il musicista giapponese, già ospite delle più importanti sale da concerto internazionali, lo scorso settembre è entrato nel Guinness dei Record grazie al recital pianistico indoor con il maggior numero di biglietti venduti: 18.564 spettatori il 29 novembre alla K Arena di Yokohama.

Grazie alla collaborazione con Rai Cultura, il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio3 e successivamente, mercoledì 15 luglio, andrà in onda in differita su Rai 3 e RaiPlay. RaiCom curerà inoltre la distribuzione internazionale dell’evento in Europa attraverso il canale Arte e in oltre venti Paesi nel mondo, compresi quelli dell’area MENA, oltre a Corea e Cina.

La dodicesima edizione del Concerto per la Città si avvale anche della collaborazione di Radio Classica come media partner e di Sea Aeroporti di Milano come technical partner. Per il 2026, inoltre, Terrazza Martini sarà “Casa Filarmonica”, diventando il punto di riferimento per le attività di comunicazione e preparazione dell’evento.

Portata internazionale e missione della Filarmonica

L'evento si inserisce in una consolidata tradizione musicale milanese. La Filarmonica della Scala, fondata nel 1982 con Claudio Abbado, offre da anni alla città questo grande concerto all’aperto, consolidando il dialogo con il territorio e permettendo a un pubblico ampio di vivere la musica dal vivo. L'edizione 2026 ribadisce questa attenzione per la divulgazione musicale, proponendo un repertorio di grande impatto e valore con artisti internazionali. L'organizzazione, con i cinquemila posti a sedere, mira a rendere l'evento più inclusivo e fruibile. La Filarmonica della Scala ha attratto l'attenzione dei media globali, confermando Milano come un dinamico polo musicale europeo.